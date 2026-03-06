Evangelina Anderson rompió el silencio tras la polémica con Ian Lucas: qué dijo
La participante de MasterChef Celebrity aclaró que no existió romance con su compañero y que las imágenes difundidas fueron malinterpretadas.
Después del descargo público de Ian Lucas, quien aseguró que lo que vivió con Evangelina Anderson fue sincero y genuino, la modelo decidió romper el silencio y brindar su versión de los hechos. En declaraciones a medios, negó que haya existido un vínculo amoroso y afirmó que no puede reconocer algo que “no pasó”.
Según ella, las imágenes y videos que circularon corresponden a momentos sociales, encuentros entre amigos y situaciones que fueron malinterpretadas por los medios y las redes. Durante la entrevista con Puro Show, Anderson se mostró cordial pero distante al referirse a Lucas y a la polémica.
“Estoy en otra etapa de mi vida y no busco involucrarme en rumores o polémicas mediáticas”, declaró, dejando en claro que su postura no busca confrontar, sino simplemente aclarar los hechos. La modelo enfatizó que las fotografías difundidas fueron sacadas de contexto y que no reflejan una relación sentimental real, sino momentos casuales compartidos con conocidos.
Por su parte, Ian Lucas había utilizado sus redes sociales para dar su versión, asegurando que lo que vivió fue auténtico y expresando su malestar por cómo se interpretó su vínculo con Anderson. “Para mí, los afectos nunca fueron marketing ni contenido”, escribió, destacando que lo que él sintió fue real y que le dolió que se minimizara públicamente.
La diferencia en las posturas generó un cruce mediático que rápidamente se viralizó y captó la atención de programas de espectáculos y redes sociales. La controversia refleja cómo las interpretaciones mediáticas y las imágenes virales pueden distorsionar la percepción pública.
Mientras Lucas insiste en que su experiencia fue verdadera y significativa, Anderson reafirma que no hubo romance formal y que la situación se difundió de manera exagerada. La modelo remarcó que las reuniones en las que participaron solo fueron encuentros sociales y que no existió ninguna intención de generar un vínculo sentimental.
