Evangelina Anderson rompió el silencio tras la polémica con Ian Lucas: qué dijo

Por su parte, Ian Lucas había utilizado sus redes sociales para dar su versión, asegurando que lo que vivió fue auténtico y expresando su malestar por cómo se interpretó su vínculo con Anderson. “Para mí, los afectos nunca fueron marketing ni contenido”, escribió, destacando que lo que él sintió fue real y que le dolió que se minimizara públicamente.

image

La diferencia en las posturas generó un cruce mediático que rápidamente se viralizó y captó la atención de programas de espectáculos y redes sociales. La controversia refleja cómo las interpretaciones mediáticas y las imágenes virales pueden distorsionar la percepción pública.

Mientras Lucas insiste en que su experiencia fue verdadera y significativa, Anderson reafirma que no hubo romance formal y que la situación se difundió de manera exagerada. La modelo remarcó que las reuniones en las que participaron solo fueron encuentros sociales y que no existió ninguna intención de generar un vínculo sentimental.