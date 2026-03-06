Sergio Lapegüe va a ser abuelo: la palabra de Mica Lapegüe tras enterarse de su embarazo
La feliz noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América) y, posteriormente, la actriz fue entrevistada por el conductor. Mirá.
Durante la emisión de este viernes, Ángel de Brito reveló en LAM (América) que Mica Lapegüe será mamá por primera vez, como fruto de su relación con Tomás Bartolomé. Tras dar la feliz noticia, el conductor entrevistó tanto a la flamante embarazada como a su papá, Sergio Lapegüe, el reconocido periodista.
Con fecha para el 12 de septiembre, la joven actriz reveló que fue una total sorpresa el embarazo, dado que no esperaban que sucediera tan rápido. Mica reveló que dejó de tomar pastillas anticonceptivas y su ginecóloga le indicó la probabilidad de que, al principio, costara la concepción.
Sin embargo, "a los tres días" quedó embarazada, según ella misma reveló felizmente.
Por su parte, también habló Sergio Lapegüe en LAM. Respecto de sus primeras sensaciones, el periodista señaló: "Yo caí enseguida, pero agarré el celular para filmar. Fue muy emocionante. Yo caí ahora, de verdad, cuando vi la ecografía. Y dije 'vamos a ser abuelos'".
La historia de amor entre Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé
El romance entre Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé ya lleva varios años y, aunque mantienen un perfil relativamente bajo comparado con otros mediáticos, siempre se mostraron muy compañeros. Cabe señalar que se conocieron a través de amigos en común en un contexto social relajado.
Según han contado en algunas entrevistas, la conexión fue inmediata; pegaron buena onda desde el principio y empezaron a salir de forma natural. Tomás, que no pertenece al mundo del espectáculo, se integró rápidamente a la familia de Mica, al punto de tener una excelente relación con su suegro, Sergio Lapegüe.
Llevan años de convivencia y han compartido muchísimos viajes (como sus escapadas a las playas de México o Brasil), que suelen mostrar en sus redes sociales.
A diferencia de Mica, que es actriz e influencer, Tomás mantiene una vida alejada de las cámaras, lo que le da a la pareja un equilibrio que ellos mismos destacan como clave.
Actualmente están pasando por su mejor momento personal, ya que se confirmó que están esperando su primer hijo, que se llamará Dante o Emma, dependiendo del sexo.
