Sergio Lapegüe va a ser abuelo: la palabra de Mica Lapegüe tras enterarse de su embarazo

Según han contado en algunas entrevistas, la conexión fue inmediata; pegaron buena onda desde el principio y empezaron a salir de forma natural. Tomás, que no pertenece al mundo del espectáculo, se integró rápidamente a la familia de Mica, al punto de tener una excelente relación con su suegro, Sergio Lapegüe.

Llevan años de convivencia y han compartido muchísimos viajes (como sus escapadas a las playas de México o Brasil), que suelen mostrar en sus redes sociales.

A diferencia de Mica, que es actriz e influencer, Tomás mantiene una vida alejada de las cámaras, lo que le da a la pareja un equilibrio que ellos mismos destacan como clave.

Actualmente están pasando por su mejor momento personal, ya que se confirmó que están esperando su primer hijo, que se llamará Dante o Emma, dependiendo del sexo.