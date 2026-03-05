Ian Lucas le cantó las cuarenta a Evangelina Anderson: "No soy boludo, lo que viví fue real"
Luego de que la modelo lanzara fuertes declaraciones en "Cortá por Lozano", el influencer estalló en redes sociales con un feroz descargo. Mirá.
Este jueves, Evangelina Anderson estuvo en el programa Cortá por Lozano (Telefe) y sus declaraciones terminaron de desatar un fuerte escándalo con Ian Lucas.
Durante la emisión, la panelista Juariu le contó en vivo que el influencer la había dejado de seguir en Instagram. Evangelina reaccionó sorprendida y calificó el gesto de "infantil", asegurando: "Yo nunca lo voy a dejar de seguir".
Luego, volvió a minimizar los rumores de romance, afirmando que no se vieron más desde que terminaron las grabaciones de MasterChef Celebrity y que solo fueron compañeros. "A la única que seguí viendo fue a Marixa (Balli)", sentenció.
El descargo de Ian Lucas tras las palabras de Evangelina Anderson
Dolido por el supuesto "ninguneo" de la modelo, el youtuber lanzó un explosivo descargo en Instagram: "Primero que nada, quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal".
Y agregó: "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo".
"Por respeto, elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo vivi con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad", continuó.
Y siguió, dirigiéndose a Evangelina: "En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo, cuando la historia siempre fue otra".
En un segundo posteo, escribió: "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real".
"Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entienden que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto", cerró.
