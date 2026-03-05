Evangelina Anderson nos mintió a todos: la foto que comprueba su romance con Ian Lucas en MasterChef
Además de que nunca terminó de reconocer el romance, la modelo hizo especial hincapié en que nada ocurrió durante las grabaciones, pero una foto la niega.
MasterChef Celebrity (Telefe) está más cerca que nunca de su gala final y la expectativa por quién será el nuevo campeón es total. No obstante, lo que sucede detrás de las hornallas también mantiene cautivo al público, y una de las historias más atrapantes fue el romance entre Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas.
Cabe señalar que la modelo y el joven se encargaron de negar sistemáticamente la pasión entre ellos y, especialmente, que sea lo que fuere que haya sucedido, hubiese ocurrido durante las grabaciones del programa. Por ello, Yanina Latorre compartió en la cuenta de X de Sálvese Quien Pueda (América) la verdad de lo ocurrido.
Con una contundente imagen, la conductora escribió: "La foto que comprueba el romance que nació en MasterChef. Ya no le tenemos que creer nada a Evangelina. Amoooorrrr".
El romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas
Lo que empezó como un simple "shippeo" en el programa MasterChef Celebrity, terminó en un escándalo mediático: ambos coincidieron como participantes en el reality de cocina. Allí empezaron las miradas y el coqueteo frente a cámara que ellos inicialmente negaron, diciendo que era "solo para el show".
Aunque Evangelina lo siguió negando sistemáticamente, Yanina Latorre filtró la foto de ellos besándose apasionadamente en el estudio de MasterChef y en una fiesta privada.
No obstante, este romance no prosperó, dado que el influencer se sintió "ninguneado" públicamente por la modelo, lo que derivó en un explosivo descargo suyo en sus redes sociales: "Lo que sentí fue sincero... me duele ver cómo esa persona me desmerece y desmiente cada vez que tiene oportunidad. Soy bueno, pero no bolu...".
Además, reconoció: "Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal".
