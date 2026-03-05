Evangelina Anderson nos mintió a todos: la foto que comprueba su romance con Ian Lucas en MasterChef

No obstante, este romance no prosperó, dado que el influencer se sintió "ninguneado" públicamente por la modelo, lo que derivó en un explosivo descargo suyo en sus redes sociales: "Lo que sentí fue sincero... me duele ver cómo esa persona me desmerece y desmiente cada vez que tiene oportunidad. Soy bueno, pero no bolu...".

Además, reconoció: "Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal".

descargo ian lucas1

descargo ian lucas2