Evangelina Anderson rompió el silencio sobre rumores de pelea con su familia: qué dijo

Antes de dar a conocer el mensaje textual, el periodista agregó más contexto sobre los rumores que se habían instalado, incluso aquellos que señalaban un posible viaje al exterior durante las fiestas. “Presten atención a lo que dice Evangelina que rompe el silencio de esta manera sobre la versión de pelea con su familia, incluso se dijo que se iba con Ian Lucas al exterior a pasar las fiestas”, señaló.

Finalmente, Etchegoyen leyó la respuesta directa de Anderson, que no dejó lugar a dudas y negó de plano cualquier conflicto. “Hola Juan, ¿cómo estás? es todo mentira lo que la pelea con mi familia pero todo el mundo lo sabe. Ahora estoy en la casa de mis viejos con todas mis hermanas. Ya no saben que inventar y es de cuarta", fue el mensaje que envió la modelo, visiblemente molesta por las versiones difundidas.

Tras compartir esas palabras, el conductor cerró el tema con una conclusión clara sobre la postura de la artista frente a los rumores. “Muy clara Evangelina contestando sobre lo que se había dicho y echando por tierras esos rumores”, remató, dando por terminado el asunto.