El guiño de Evangelina Anderson en redes sociales a Ian Lucas, su supuesto nuevo novio
La modelo y expareja de Martín Demichelis habría comenzado una nueva historia de amor, aunque aún se niega a confirmarlo.
La supuesta relación entre Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas, aunque los protagonistas de este rumor siguen sin confirmar si están o no juntos. No obstante, van dejando señales en las redes sociales que sus seguidores interpretan de inmediato como un guiño a ellos.
En las últimas horas, la modelo publicó una infartante foto en Instagram, donde se la ve con una bikini roja. Lo llamativo de esta historia posteada recientemente tiene que ver con la canción que eligió para acompañar la imagen: "Julieta & Romeo" de Ian Lucas, su supuesto nuevo novio. ¿Casualidad?
Así comenzó el rumor sobre Evangelina Anderson y Ian Lucas
La complicidad entre ambos comenzó a notarse frente a las cámaras del certamen MasterChef Celebrity (Telefe), con intercambios de gestos, miradas y comentarios. La atención mediática creció tras la filtración de un video en un boliche donde se los veía muy cerca. Mientras algunos medios sugirieron que hubo un beso, Ian Lucas aclaró que ella le estaba hablando al oído debido a un problema en la garganta (por el cual debe ser operada) y que el video fue "hecho a propósito".
Por otro lado, el influencer colaboró con las versiones de romance al comentar fotos de Evangelina con frases como "Qué linda...", a lo que ella ha respondido con corazones.
No obstante, ambos dejaron de seguirse en Instagram recientemente, lo que generó rumores de pelea o distanciamiento. Sin embargo, Evangelina aclaró en una entrevista que fue una decisión consensuada: "Nos pusimos de acuerdo por el 'shippeo', para ver si lo levantaban", admitiendo que estaban jugando con la repercusión mediática.
A pesar de la química evidente y las bromas sobre un posible romance, Evangelina ha enfatizado que su prioridad actual son sus hijos y su trabajo. Por su parte, Ian Lucas ha expresado que, aunque hay una gran conexión, ella está atravesando un proceso de divorcio que hay que respetar.
