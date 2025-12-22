El guiño de Evangelina Anderson en redes sociales a Ian Lucas, su supuesto nuevo novio

historia evangelina anderson

Así comenzó el rumor sobre Evangelina Anderson y Ian Lucas

La complicidad entre ambos comenzó a notarse frente a las cámaras del certamen MasterChef Celebrity (Telefe), con intercambios de gestos, miradas y comentarios. La atención mediática creció tras la filtración de un video en un boliche donde se los veía muy cerca. Mientras algunos medios sugirieron que hubo un beso, Ian Lucas aclaró que ella le estaba hablando al oído debido a un problema en la garganta (por el cual debe ser operada) y que el video fue "hecho a propósito".