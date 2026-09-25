Evangelina Anderson se animó a hablar tras denunciar a su acosador: "Me dejó de escribir"

La reacción de Vero Lozano tras conocer el caso de Evangelina Anderson

Vero Lozano, quien había respaldado públicamente a su panelista, también habló con el ciclo conducido por Pamela David y explicó qué fue lo que más le indignó de la situación. Además, reveló que se tomaron medidas en el ámbito laboral del hombre señalado.

"Había pasado en el ámbito laboral y yo no entendía cómo podía pasar adelante de todo el mundo y que haya tanta impunidad. Así que Eva me contó quién había sido y ya no está en el ámbito laboral", señaló la conductora.

Luego, Lozano hizo una reflexión sobre el acoso y apuntó a la forma en la que este tipo de comportamientos pueden llegar a naturalizarse: "Todas las mujeres hemos tenido alguien que nos ha acosado o ha tenido la intención de sobrepasarse, pero ningún varón tiene un amigo acosador".

"Algo está pasando para que esto esté naturalizado entre los varones. Yo lo dije para que la corte. A mí me ha pasado y yo los corto. Había alguien que venía a buscarme a la radio, un día salí con un hombre de seguridad y no volvió nunca más", concluyó.