Evangelina Anderson se animó a hablar tras denunciar a su acosador: "Me dejó de escribir"
Vero Lozano respaldó a su panelista en pleno programa y fue tajante con el hombre. Los detalles en la nota.
Luego de hacer pública la situación de acoso que atravesaba, Evangelina Anderson volvió a referirse al tema y contó qué ocurrió con el hombre al que denunció. La panelista aseguró que, después de que Vero Lozano expusiera el caso en vivo y lanzara una fuerte advertencia, la persona dejó de contactarla.
En diálogo con Desayuno Americano, Anderson explicó cómo vivió la repercusión que tuvo su relato: "La verdad que se viralizó todo esto y uno toma consciencia del peligro de la situación. Conté mi experiencia en el programa de Vero y sinceramente me sentí muy protegida por el canal. El acosador me dejó de escribir a raíz de lo que hizo Vero en cámara, ella es muy sorora, siempre está defendiendo a las mujeres y gracias a lo que hizo esta persona no me escribió más".
A su vez, dio detalles sobre las situaciones que había atravesado antes de decidir hablar públicamente. "Esta persona se presentaba en varios lugares en los que yo estaba, fue heavy. Me pasó lo mismo que a Sofi, cuando la escuchaba parecía que era la misma persona. Es un tema, porque no sabes si se asustan y paran o si se ponen peor con el asunto".
En ese sentido, comparó su experiencia con la de La Reini Gonet y se refirió a la respuesta que reciben quienes atraviesan este tipo de situaciones. "Estamos muy desprotegidos, ahora le dieron un botón antipánico a Sofi, pero a la sociedad le falta mucho en términos de salud mental, hay un vacío ahí. La Justicia no ayuda mucho con eso", sostuvo.
Anderson también confirmó que realizó la denuncia correspondiente y explicó las precauciones que tuvo que adoptar a partir de lo sucedido: "Yo ya denuncié a mi acosador, me estaba pasando en mi ámbito laboral. Primero avisé y después tuve que tener cuidado de no exponerme y de no estar en la calle sola. No voy a exponer la imagen de esta persona; esto está pasando desde la época de MasterChef y nunca lo dije porque escapo a que hablen de mí, pero esta vez me sentí reflejada por la Reini".
La reacción de Vero Lozano tras conocer el caso de Evangelina Anderson
Vero Lozano, quien había respaldado públicamente a su panelista, también habló con el ciclo conducido por Pamela David y explicó qué fue lo que más le indignó de la situación. Además, reveló que se tomaron medidas en el ámbito laboral del hombre señalado.
"Había pasado en el ámbito laboral y yo no entendía cómo podía pasar adelante de todo el mundo y que haya tanta impunidad. Así que Eva me contó quién había sido y ya no está en el ámbito laboral", señaló la conductora.
Luego, Lozano hizo una reflexión sobre el acoso y apuntó a la forma en la que este tipo de comportamientos pueden llegar a naturalizarse: "Todas las mujeres hemos tenido alguien que nos ha acosado o ha tenido la intención de sobrepasarse, pero ningún varón tiene un amigo acosador".
"Algo está pasando para que esto esté naturalizado entre los varones. Yo lo dije para que la corte. A mí me ha pasado y yo los corto. Había alguien que venía a buscarme a la radio, un día salí con un hombre de seguridad y no volvió nunca más", concluyó.
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