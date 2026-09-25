Abel Pintos le cantará al papa León XIV: cuándo y dónde será la presentación
El cantante argentino participará de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione de Claypole. Qué se sabe hasta ahora.
Abel Pintos tendrá un encuentro muy particular con el papa León XIV durante noviembre. El cantante fue convocado para presentarse ante el jefe de la Iglesia Católica durante su paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole y, según confirmaron desde su círculo más cercano, la participación del artista ya recibió el aval del Vaticano.
La presentación está prevista para el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV visite la institución ubicada en Claypole como parte de su primera visita a la Argentina. Desde el entorno de Abel Pintos destacaron la importancia de la convocatoria y expresaron la emoción que genera que el artista haya sido elegido para formar parte de una jornada de estas características.
“Es algo muy importante. Hasta que no lo vea, no lo creo”, señalaron desde el círculo más cercano del cantante, en referencia a la participación que tendrá Abel frente al Papa.
Por el momento, uno de los principales interrogantes pasa por saber qué canción interpretará Abel Pintos ante León XIV. Ese detalle todavía no fue confirmado y se espera que tanto el equipo del músico como los organizadores de la visita papal definan en los próximos días los detalles de la presentación.
La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Papa llegará al país el domingo 8 y, durante las jornadas siguientes, tendrá encuentros con autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad y fieles.
En ese recorrido también está prevista su presencia en el Cottolengo Don Orione, una institución que desarrolla una reconocida tarea de asistencia y acompañamiento a personas con discapacidad. Allí se producirá el encuentro que tendrá a Abel Pintos como uno de sus protagonistas.
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