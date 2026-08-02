Mirtha Legrand estalló cuando Leo Montero le confirmó que no usa ropa interior
El conductor fue uno de los invitados a la mesa de la Chiqui y reveló por qué tomó su decisión. Los detalles y la reacción de Mirtha Legrand.
Durante la emisión de "La noche de Mirtha", ciclo emitido por la señal eltrece, Leo Montero protagonizó un insólito intercambio con la conductora tras una consulta inesperada. La Chiqui indagó entre los comensales sobre un dato que había leído recientemente, dudando si se trataba de José María Listorti o del periodista cordobés.
“¿Quién de ustedes no usa ropa interior?”, consultó la diva de la televisión argentina al aire. Frente a la duda planteada en la mesa, Montero asumió la autoría del hábito sin dudarlo y contestó: “Yo, Mirtha, disculpame. De repente un día no usé más”
La respuesta del invitado generó la risa inmediata de todos los presentes, provocando además una divertida muestra de espanto por parte de la anfitriona. Sorprendida por el comentario, Legrand atinó a taparse el rostro con una servilleta de tela blanca mientras reaccionaba ante la confidencia.
“No puedo creer que no usa ropa interior, dejame que me tapo. Horrible, qué espanto”, manifestó la conductora.
Acto seguido, el periodista detalló las razones que lo llevaron a adoptar esta costumbre desde hace tiempo: “Me acostumbré y uso short. Después lavo los pantalones todos los días como lavaría un calzoncillo. Hoy, si usara, me sentiría apretado”.
Continuando con el todo distendido de la charla, el comunicador se animó a devolverle la inquietud a la emblemática figura del espectáculo. Montero quiso saber si la diva utilizaba prendas íntimas, preguntándole sin filtro: “¿Vos usás, Mirtha, no?”
Frente al atrevimiento de su invitado, la conductora retrucó rápidamente señalando: “Qué ridícula la pregunta”.
Para dar por concluido el tema que dominó la velada, Legrand decidió ponerle un límite a las explicaciones del periodista, expresando entre risas: “No lo comentes más, ya pasó. Qué asco”.
Aunque el ida y vuelta se volvió tendencia rápidamente en el entorno digital, no representa una revelación inédita para el ex conductor de "Pura Química". En distintas entrevistas pasadas, el periodista ya había admitido que mantiene esta misma costumbre desde hace casi tres décadas sin intenciones de modificarla.
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