Mirtha Legrand estalló cuando Leo Montero le confirmó que no usa ropa interior

Continuando con el todo distendido de la charla, el comunicador se animó a devolverle la inquietud a la emblemática figura del espectáculo. Montero quiso saber si la diva utilizaba prendas íntimas, preguntándole sin filtro: “¿Vos usás, Mirtha, no?”

Frente al atrevimiento de su invitado, la conductora retrucó rápidamente señalando: “Qué ridícula la pregunta”.

Para dar por concluido el tema que dominó la velada, Legrand decidió ponerle un límite a las explicaciones del periodista, expresando entre risas: “No lo comentes más, ya pasó. Qué asco”.

Aunque el ida y vuelta se volvió tendencia rápidamente en el entorno digital, no representa una revelación inédita para el ex conductor de "Pura Química". En distintas entrevistas pasadas, el periodista ya había admitido que mantiene esta misma costumbre desde hace casi tres décadas sin intenciones de modificarla.