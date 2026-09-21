Wanda Nara despertó rumores de amistad con Mauro Icardi tras un regalo a sus hijas: "Te amamos"

Las hipótesis del público: entre Mauro Icardi y Martín Migueles

El enigmático posteo no tardó en desencadenar múltiples teorías en el entorno digital donde Wanda es una de las personas más conocidas. Tal es así que varios de los miles usuarios que siguen a la empresaria intentaron descifrar el nombre detrás de la inicial expresada. Por un lado, parte del público vinculó de manera directa la letra M con su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi, en medio de la conocida disputa que atraviesan.