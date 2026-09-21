Wanda Nara despertó rumores de amistad con Mauro Icardi tras un regalo a sus hijas: "Te amamos"
A través de su cuenta de Instagram, la conductora mostró que recibió flores amarillas para ella y sus dos hijas. Conocé quién se las regaló.
Wanda Nara volvió a posicionarse en el centro de las miradas tras una llamativa actividad en sus redes sociales. La reconocida conductora utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía que despertó de inmediato una ola de especulaciones e intriga entre sus millones de seguidores, al mostrar un significativo obsequio recibido en las últimas horas.
La publicación exhibió una imagen de tres imponentes ramos de flores amarillas cuidadosamente envueltos en papel blanco. Junto a ellos, se alcanzaba a divisar una tarjeta con una dedicatoria personalizada cuyos párrafos no resultaban del todo legibles a simple vista. Sin embargo, trascendió que la atención del gesto estuvo dirigida de forma explícita tanto hacia la empresaria como a sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, ambas fruto de su matrimonio con Mauro Icardi.
Al momento de retratar el romántico presente, la mediática prefirió mantener el misterio sobre la identidad precisa del remitente, aunque dejó un breve pero cariñoso mensaje acompañado por un emoji alusivo: “Gracias M. Te amamos”, escribió Wanda, con un corazón amarillo.
Las hipótesis del público: entre Mauro Icardi y Martín Migueles
El enigmático posteo no tardó en desencadenar múltiples teorías en el entorno digital donde Wanda es una de las personas más conocidas. Tal es así que varios de los miles usuarios que siguen a la empresaria intentaron descifrar el nombre detrás de la inicial expresada. Por un lado, parte del público vinculó de manera directa la letra M con su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi, en medio de la conocida disputa que atraviesan.
Sin embargo, otra gran corriente de internautas interpretó que el agasajo proviene de Martín Migueles, actual pareja de la presentadora. Esta hipótesis cobró mayor fuerza considerando que la conductora viene de compartir recientemente unos días de descanso en las playas de Brasil junto a él. De esta manera, el misterioso gesto volvió a revolucionar las redes de la empresaria.
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