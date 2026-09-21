Operativo "Papel Picado": desmantelan una banda que falsificaba dólares y pesos en Córdoba

Como resultado del procedimiento, dos hombres argentinos, de 23 y 24 años, fueron notificados de la causa. De acuerdo con la información oficial, ambos quedaron vinculados a la investigación, aunque no se informó que hayan sido detenidos.

Dos hombres argentinos, de 23 y 24 años, fueron notificados de la causa

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que interviene en el expediente, iniciado por el delito de “Falsificación de moneda”.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar el origen de los billetes falsificados y establecer si existieron otras personas involucradas en su almacenamiento o eventual circulación.

Avanza la investigación por el asesinato en Río Cuarto

En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Río Cuarto, en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el domingo en el que fue asesinado un joven de 22 años.

Durante el procedimiento, los efectivos concretaron la detención de una mujer de 22 años y secuestraron un teléfono celular marca Samsung, una moto Honda Wave y distintas prendas de vestir, elementos que serán incorporados a la causa judicial.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, quien interviene en la investigación.