Operativo "Papel Picado": desmantelan una banda que falsificaba dólares y pesos en Córdoba
Un procedimiento de la Policía Federal permitió notificar a dos jóvenes por falsificación de moneda nacional y extranjera.
Un megaoperativo de la Policía Federal Argentina llevado a cabo en la ciudad de Córdoba permitió incautar billetes falsos en moneda nacional y extranjera que, según la investigación, se encontraban listos para ser puestos en circulación en el mercado legal.
El procedimiento fue llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), luego de una serie de tareas de inteligencia realizadas por integrantes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Córdoba.
Según detallaron fuentes policiales, luego de amplias investigaciones y tareas de inteligencia desplegadas por el DUOIE, los efectivos establecieron que dos inmuebles ubicados sobre las calles Pedro de Arana y Félix Villa Lobos serían utilizados para almacenar dinero falsificado.
Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja y con la Secretaría de Patricio Lutteral, autorizó los allanamientos en ambos domicilios.
Durante los operativos, los agentes encontraron y secuestraron billetes de 100 dólares y de 20.000 pesos, todos señalados como apócrifos.
Como resultado del procedimiento, dos hombres argentinos, de 23 y 24 años, fueron notificados de la causa. De acuerdo con la información oficial, ambos quedaron vinculados a la investigación, aunque no se informó que hayan sido detenidos.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que interviene en el expediente, iniciado por el delito de “Falsificación de moneda”.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar el origen de los billetes falsificados y establecer si existieron otras personas involucradas en su almacenamiento o eventual circulación.
Avanza la investigación por el asesinato en Río Cuarto
En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Río Cuarto, en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el domingo en el que fue asesinado un joven de 22 años.
Durante el procedimiento, los efectivos concretaron la detención de una mujer de 22 años y secuestraron un teléfono celular marca Samsung, una moto Honda Wave y distintas prendas de vestir, elementos que serán incorporados a la causa judicial.
La detenida quedó a disposición de la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, quien interviene en la investigación.
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