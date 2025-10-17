Joel Ojeda, ex Gran Hermano, estalló tras el allanamiento en su domicilio: "Los narcos andan libres y campantes"

A su vez, apuntó directamente contra las prioridades de las autoridades judiciales: "Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿no les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes."

Finalmente, aseguró que se presentará ante la fiscalía de forma voluntaria para aclarar lo sucedido: "Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes. Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen Jueves."

Por el momento, Ojeda no brindó más declaraciones a la prensa, pero dejó en claro que seguirá comunicándose a través de sus redes, donde recibió múltiples muestras de apoyo de sus seguidores.