Joel Ojeda, ex Gran Hermano, estalló tras el allanamiento en su domicilio: "Los narcos andan libres y campantes"
A través de sus redes sociales, el influencer habló sobre el operativo policial realizado en su casa, en el marco de una investigación por la promoción de juegos de azar clandestinos.
Luego de que se conociera que su vivienda fue allanada en el marco de una causa por presunta promoción de juegos de azar ilegales a través de redes sociales, Joel Ojeda utilizó su cuenta de X para dar a conocer su indignación y dar su versión de los hechos.
El ex participante de Gran Hermano reaccionó con dureza al procedimiento policial realizado en su domicilio de San Miguel, que incluyó la presencia de al menos 12 agentes. Según relató en redes, durante el operativo se incautaron su celular, su computadora y una suma de dinero que, aclaró, corresponde a su madre: "Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja", denunció.
En paralelo, Intrusos dio a conocer detalles de la causa en la que está involucrado. La periodista Andrea Taboada explicó que, de confirmarse la imputación, Ojeda podría enfrentar una pena de entre 3 y 6 años de prisión por el presunto delito de fomentar apuestas clandestinas en internet.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el ex reality remarcó que no fue detenido y que colaborará con la Justicia para esclarecer su situación. En su publicación, Ojeda fue enfático: "Nunca estuve detenido, ni esposado. Si allanaron mi casa 12 personas para buscar quien sabe qué, por supuesto no encontraron nada."
A su vez, apuntó directamente contra las prioridades de las autoridades judiciales: "Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿no les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes."
Finalmente, aseguró que se presentará ante la fiscalía de forma voluntaria para aclarar lo sucedido: "Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes. Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen Jueves."
Por el momento, Ojeda no brindó más declaraciones a la prensa, pero dejó en claro que seguirá comunicándose a través de sus redes, donde recibió múltiples muestras de apoyo de sus seguidores.
