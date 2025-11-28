Expectativas con MasterChef Celebrity en Telefe: ¿hay gala este viernes?
El reality culinario conducido por Wanda Nara sigue generando tantas expectativas como dudas en cuanto a su programación.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity sigue generando expectativa y, a pesar de la estabilidad horaria de las últimas semana, los seguidores del reality están en alerta por la programación de este viernes, con la siempre duda de que se sume una entrega a la siempre inestable grilla de Telefe.
Tradicionalmente, la competencia culinaria de Telefe se emite de domingo a jueves. Sin embargo, la intensa dinámica del certamen y los antecedentes de cambios en la grilla han provocado que la audiencia esté pendiente ante la posibilidad de que la producción sorprenda con una emisión "extra" este viernes, rompiendo el esquema semanal.
El último gran evento del reality fue la sexta eliminación, que tuvo lugar el pasado miércoles, cuando paradójicamente no hubo eliminación sino abandono: Valu Cervantes, una de las más queridas, decidió dejar el certamen por decisión propia.
Tras la gala, el resto de los participantes retomaron la competencia el jueves, enfrentando nuevos y complejos desafíos impuestos por el exigente jurado.
Si bien la programación habitual no contempla una emisión para el día de hoy viernes, los fans esperan una posible confirmación de último momento por parte del canal, deseosos de seguir viendo la evolución de los cocineros antes de la próxima gala de eliminación.
Qué pasa este viernes en Telefe
Finalmente, la intriga llegó a su fin: MasterChef Celebrity no emitirá un programa "extra" este viernes. Luego de la intensa gala de eliminación, el reality culinario se toma un respiro, siguiendo su esquema de emisión de domingo a jueves.
En su lugar, la programación de Telefe de este viernes estará ocupada por el clásico de entretenimientos: Por el Mundo, el programa conducido por Marley ocupará buena parte de la franja nocturna.
La competencia de cocina se retomará este domingo con una nueva gala y el inicio de otra semana de desafíos para los participantes que quedan en carrera.
