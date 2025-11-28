Expectativas con MasterChef Celebrity en Telefe: ¿hay gala este viernes?

Qué pasa este viernes en Telefe

Finalmente, la intriga llegó a su fin: MasterChef Celebrity no emitirá un programa "extra" este viernes. Luego de la intensa gala de eliminación, el reality culinario se toma un respiro, siguiendo su esquema de emisión de domingo a jueves.

En su lugar, la programación de Telefe de este viernes estará ocupada por el clásico de entretenimientos: Por el Mundo, el programa conducido por Marley ocupará buena parte de la franja nocturna.

La competencia de cocina se retomará este domingo con una nueva gala y el inicio de otra semana de desafíos para los participantes que quedan en carrera.