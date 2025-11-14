Explosiva defensa de Gladys Florimonte a Marcelo Tinelli y fuerte acusación contra Mariano Iúdica

“Estoy enojada porque veo todos los programas y me hartan que pisoteen a Marcelo que le dio laburo a todos. Han estado en programas que se han hecho millonarios. Yo soy más que agradecida y lo banco a morir y son una mierda todos los que critican a Marcelo Tinelli. Estoy podrida de que lo estén pisoteando, no tienen memoria”, disparó.

Carla Conte destruyó a Mariano Iúdica

En paralelo a estas declaraciones, otra figura se sumó al debate: Carla Conte. La conductora, entrevistada en El ejército de la mañana (Bondi Live), también fue crítica con Iúdica y recordó malas experiencias laborales. “A mí no me sorprendió para nada que hablaran mal de Iúdica. Mi experiencia con él la conté hace muchos años”, comenzó, para luego marcar una diferencia moral: “Hay que tener muchos ovarios para hablar de alguien cuando está arriba y muy poco huevo para patearlo en el piso como están haciendo ahora”.

Conte no se guardó nada. Siguió describiendo comportamientos negativos y afirmó: “No conozco a nadie que haya laburado con él que diga ‘qué bueno, quiero volver...’”. Más adelante sumó que “Ninguna de las mujeres que trabajaron con él tienen buenos recuerdos. Era un paj… Ahora se hace el reformado, pero es un desagradable”. Incluso relató un episodio personal que aún recuerda con dolor: “Mi hija tenía 15 días y las barbaridades que me dijo no me las voy a olvidar jamás”.