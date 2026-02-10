Fabián Cubero exhibió el catering por canje del cumpleaños de 15 de Allegra y hay polémica en las redes

Las respuestas más duras hicieron referencia también a Nicole Neumann, madre de Allegra, comparando su rol con el de Cubero. “Caraduras, aguante Nicole porque pagó todo y la verdad sin palabras”, escribió un usuario en referencia a Nicole Neumann, mamá de Allegra. Ese comentario resumió el tono general de muchas opiniones, que insinuaron que la exposición del canje dejaba mal parado al exfutbolista.

Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron frases como “No ponen un mango”, “Cuántos escalones abajo están de Nicole” y “El come como si fuera la última vez”, reflejando el malestar de quienes consideraron que la publicación fue desacertada. La crítica no se centró solo en el acuerdo comercial, sino también en la actitud de mostrarse celebrando un beneficio cuando, para muchos, el foco debía estar puesto exclusivamente en la experiencia de la quinceañera.

Viciconte tampoco quedó al margen de los cuestionamientos. Algunos usuarios pusieron el foco en su presencia en el video y en la decisión de compartir el contenido desde su propia cuenta. “¿Por qué tiene que publicar ella que no es nadie? En todo caso que publique el padre. No sos la madre, sos la pareja del padre nada más”, disparó una seguidora sin filtros. Ese tipo de mensajes dejó en evidencia que, más allá del catering, la exposición pública de la interna familiar sigue siendo un tema sensible para quienes siguen de cerca la historia entre Cubero y Neumann.