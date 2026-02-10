Fabián Cubero exhibió el catering por canje del cumpleaños de 15 de Allegra y hay polémica en las redes
El exjugador compartió un video junto a Mica Viciconte mostrando los preparativos y la reacción del público fue lapidaria.
Fabián Cubero volvió a quedar bajo la lupa en redes sociales después de publicar un video relacionado con la organización de la fiesta de 15 de Allegra, la hija que tuvo con Nicole Neumann. Lo que pretendía ser un registro distendido de los preparativos terminó convirtiéndose en un foco de cuestionamientos, sobre todo por la manera en que decidió mostrar el acuerdo comercial detrás del catering del evento.
En la grabación, el exdefensor se dejó ver junto a su pareja, Mica Viciconte, y la adolescente mientras realizaban una degustación en el salón donde se celebrará la fiesta. Según dejaron en claro, estaban definiendo el menú para una noche que consideran muy especial. Sin embargo, más allá del tono familiar que intentaron transmitir, el detalle de que se tratara de un canje publicitario fue lo que más ruido generó entre los usuarios, que no tardaron en manifestar su descontento.
“Lo lindo de planificar con tiempo el gran día para Alli. Se vienen los XV dentro de poco y ya estamos en la etapa de elegir el catering”, explicaron Fabián y Mica en el video que subieron a sus respectivas cuentas de Instagram. La frase, que buscaba reflejar entusiasmo por la organzación del festejo, quedó opacada por la percepción de que se estaba priorizando la exposición comercial por encima de la intimidad de un momento familiar.
Lejos de pasar desapercibido, el posteo se llenó rápidamente de comentarios críticos. Muchos apuntaron directamente contra Cubero por mostrar con naturalidad un beneficio de canje en un evento tan significativo para su hija, y otros extendieron los cuestionamientos a Viciconte por su participación visible en la publicación. Para varios seguidores, la escena resultó innecesaria y hasta de mal gusto, en especial por tratarse de una celebración asociada tradicionalmente a lo familiar y personal.
Las respuestas más duras hicieron referencia también a Nicole Neumann, madre de Allegra, comparando su rol con el de Cubero. “Caraduras, aguante Nicole porque pagó todo y la verdad sin palabras”, escribió un usuario en referencia a Nicole Neumann, mamá de Allegra. Ese comentario resumió el tono general de muchas opiniones, que insinuaron que la exposición del canje dejaba mal parado al exfutbolista.
Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron frases como “No ponen un mango”, “Cuántos escalones abajo están de Nicole” y “El come como si fuera la última vez”, reflejando el malestar de quienes consideraron que la publicación fue desacertada. La crítica no se centró solo en el acuerdo comercial, sino también en la actitud de mostrarse celebrando un beneficio cuando, para muchos, el foco debía estar puesto exclusivamente en la experiencia de la quinceañera.
Viciconte tampoco quedó al margen de los cuestionamientos. Algunos usuarios pusieron el foco en su presencia en el video y en la decisión de compartir el contenido desde su propia cuenta. “¿Por qué tiene que publicar ella que no es nadie? En todo caso que publique el padre. No sos la madre, sos la pareja del padre nada más”, disparó una seguidora sin filtros. Ese tipo de mensajes dejó en evidencia que, más allá del catering, la exposición pública de la interna familiar sigue siendo un tema sensible para quienes siguen de cerca la historia entre Cubero y Neumann.
