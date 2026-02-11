Fuerte descargo de Wanda Nara al aire: críticas a la China Suárez y palitos a Pampita y Vicuña

Luego de la repercusión que generó el festejo de cumpleaños de Magnolia Vicuña, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un fuerte descargo en el que apuntó contra la China Suárez, pareja actual de Mauro Icardi, y también hizo referencias directas a Pampita y Benjamín Vicuña.