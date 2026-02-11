Mica Viciconte apuntó contra Germán Beder tras la pelea con Flor Vigna: “Me decepcionó”

Más allá del enojo puntual, Viciconte reconoció el contexto del show y destacó el trato recibido por la producción: “No, entiendo que es un trabajo y es un show y el show está, la verdad, muy bien armado. A mí me cuidaron mucho y en ese sentido me sentí muy bien”. Sin embargo, admitió que hubo un momento que la dejó con sabor amargo: “Me decepcionó un poco el momento de la pelea e incluso cuando dieron la ganadora a Flor, la gente empezó a tirar en contra, a abuchearme, cosas que suceden, no pasa nada”.