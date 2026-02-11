Mica Viciconte apuntó contra Germán Beder tras la pelea con Flor Vigna: “Me decepcionó”
La panelista habló en “Fernet con Grego” sobre el tenso cruce que se vivió en Parense de Manos y cuestionó la actitud del conductor durante el enfrentamiento.
El clima caliente que dejó la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna en Parense de Manos sigue generando repercusiones. Invitada al ciclo Fernet con Grego, Mica repasó lo ocurrido y fue contundente al referirse a Germán Beder, uno de los conductores del evento, a quien cuestionó por su actitud durante el momento más álgido de la noche.
“A mí lo que me pasó con Germán es que al principio como juega está todo bien, te la banco todo esto, pero el día de la pelea vos no podés arengar alevosamente por Flor, porque queda raro, ¿entendés? O sea, 'la va a buscar y le pega' y estaba yo yendo a buscarla, o sea, no da lo que estás diciendo con lo que está sucediendo, ¿entendés?”, expresó Viciconte, visiblemente molesta al recordar la situación.
Grego Roselló, conductor del streaming, intentó poner paños fríos y defendió a su colega: “Yo conociéndolo, se habrá cebado Germán y de hecho conociéndolo, seguramente se quiso matar después”. Sin embargo, Mica fue más allá y contó que Beder intentó contactarla en privado tras el episodio: “Germán me mandó un mensaje, no le contesté, no, no pudo caretearla, me dijo, me caes re bien, ¿por qué saltás si no hay agua en el charquito, entendés?”.
Ante esa frase, Grego intervino: “No, pero claramente había agua, por eso te lo mandó”. Y ella respondió con sinceridad: “No, bueno, yo contesté porque en ese momento estaba re caliente, yo enojada, entonces dije, voy a bajar, antes me iba a buscarlo”.
Más allá del enojo puntual, Viciconte reconoció el contexto del show y destacó el trato recibido por la producción: “No, entiendo que es un trabajo y es un show y el show está, la verdad, muy bien armado. A mí me cuidaron mucho y en ese sentido me sentí muy bien”. Sin embargo, admitió que hubo un momento que la dejó con sabor amargo: “Me decepcionó un poco el momento de la pelea e incluso cuando dieron la ganadora a Flor, la gente empezó a tirar en contra, a abuchearme, cosas que suceden, no pasa nada”.
Finalmente, Mica dejó en claro que no comparte el resultado final del enfrentamiento: “Yo no considero que haya ganado, pero me parece que lo más justo había sido un empate”. Una declaración que vuelve a encender la polémica alrededor de una pelea que todavía da que hablar.
