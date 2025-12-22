Miranda! anunció una pausa en los escenarios: Ale Sergi conmovió a Juliana Gattas

Miranda en Ferro

Qué dijo Ángel de Brito sobre la separación de Miranda!

Sin embargo, en paralelo al mensaje oficial del escenario, surgieron versiones que alimentaron las especulaciones. Ángel de Brito aseguró que la separación de Miranda! está confirmada “hasta próximo aviso” y que el dúo no se presentará en vivo durante el próximo año, con una eventual vuelta recién en 2027. Según el periodista, se filtraron carteles que anticipaban la despedida temporal y reforzaban la idea de una pausa prolongada.

De Brito también aportó una mirada más cruda sobre el trasfondo de la decisión. Señaló que existirían diferencias de carácter entre Ale Sergi y Juliana Gattas, describiendo al primero como meticuloso y a la segunda como más libre y dispersa, lo que habría generado tensiones internas con el paso del tiempo. Aun así, aclaró que el deseo de producir nueva música sería uno de los principales motores del parate.

Por ahora, Miranda! baja el telón tras un año intenso, dejando en claro que el descanso no borra la historia ni el vínculo artístico construido. La pausa abre interrogantes sobre el futuro, pero también alimenta la expectativa de un regreso renovado, con nuevas canciones y una energía distinta después de años ininterrumpidos de escenarios y giras.