Indiana Cubero confirmó su romance con una joven promesa de Vélez: quién es

La familia conformada por Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez lejos de polémicas y conflictos, a partir de una noticia ligada al universo adolescente y al mundo de las redes sociales. Indiana Cubero, la hija mayor de la expareja, decidió dar un paso clave en su vida personal y hacer público su romance con un joven futbolista de Vélez, una confirmación que rápidamente despertó repercusión tanto en el ambiente del espectáculo como en el deportivo.