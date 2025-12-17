Fabián Mazzei, sobre el llanto de Araceli González: ¿tuvo que ver Adrián Suar?

Fabián Mazzei sobre el llanto de Araceli González

En la misma sintonía, Mazzei fue aún más duro al apuntar contra quienes critican a la actriz y lanzó una frase sin filtro: “Cuando uno es mala leche se le ve en la cara porque se pone viejo y feo”. Sobre el pedido de Araceli para que el fragmento de su llanto no se emitiera, evitó cuestionar a la producción del programa y explicó: “No me la voy a agarrar con la producción de Mirtha, sé cómo son las reglas de la televisión, ella lo pidió y no se lo dieron, pero bueno está bien”.

Incluso ironizó sobre el impacto del momento: “No sé si fue la medición más alta que tuvo, así que le vino bárbaro”.

Para cerrar, el actor aclaró que González atraviesa un gran presente laboral y desactivó cualquier lectura oportunista: “Sé que la llamaron para conducir dos programas, pero no porque pasó esto”, concluyó, dejando en claro que el futuro profesional de la actriz excede la polémica y no tiene relación con su vínculo con Adrián Suar.