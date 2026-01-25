Fabián Medina Flores sorprendió a Mirtha Legrand: la icónica frase de sus medias

image

Lo que sorprendió tanto a la anfitriona como a la audiencia fue el diseño de la prenda. Las medias no solo incluían una ilustración del rostro de la conductora, sino que también llevaban impresa la célebre frase: “Carajo, mierda”, un exabrupto televisivo que, con el tiempo, se transformó en un símbolo de su trayectoria. Lejos de incomodarse, la "Chiqui" se mostró asombrada y no escatimó en elogios hacia la audacia del invitado, destacando no solo la elegancia de la pieza, sino también la acertada forma en que complementaba el resto de su vestimenta.