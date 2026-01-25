Fabián Medina Flores sorprendió a Mirtha Legrand: la icónica frase de sus medias
El asesor de imagen visitó a la Chiqui en su programa y no solamente le llevó regalos, sino que usó su vestimenta para homenajearla. Los detalles.
La mesa más famosa de la televisión argentina fue testigo de un momento cargado de humor, moda y una dosis de irreverencia. Durante la última emisión de La noche de Mirtha, el asesor de imagen y referente del diseño, Fabián Medina Flores, logró captar la atención de todos los presentes al lucir un accesorio que rompió con la formalidad del programa: unas medias personalizadas con el rostro de la emblemática conductora y una de sus frases más icónicas de la cultura popular.
El encuentro, que se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad, tuvo su punto más alto cuando Medina Flores decidió revelar el detalle oculto bajo su pantalón. Con la espontaneidad que lo caracteriza, el invitado se acercó a la diva para presentarle su particular elección. “Mirá las medias que traje”, exclamó con entusiasmo mientras realizaba la demostración visual. Acto seguido, explicó el motivo de su original decisión: “Me las puse por vos. Las encontré y dije: las tengo que llevar a lo de Mirtha”.
Lo que sorprendió tanto a la anfitriona como a la audiencia fue el diseño de la prenda. Las medias no solo incluían una ilustración del rostro de la conductora, sino que también llevaban impresa la célebre frase: “Carajo, mierda”, un exabrupto televisivo que, con el tiempo, se transformó en un símbolo de su trayectoria. Lejos de incomodarse, la "Chiqui" se mostró asombrada y no escatimó en elogios hacia la audacia del invitado, destacando no solo la elegancia de la pieza, sino también la acertada forma en que complementaba el resto de su vestimenta.
A pesar de la distensión que generó el accesorio, Medina Flores no descuidó su reputación como experto en moda y presentó un conjunto sofisticado acorde al escenario del programa. Para esta ocasión especial, optó por una paleta de colores suaves que armonizaban con el entorno marítimo. “Vine muy elegante. Y me parece que estos colores claros para el mar estaban muy bien”, comentó el asesor sobre su elección estética.
El atuendo consistió en un traje de corte clásico en tonos crema, compuesto por un saco entallado de solapas tradicionales y un pantalón de caída impecable. Para completar la propuesta, eligió una camisa en celeste claro, logrando un equilibrio entre la distinción y la frescura veraniega. De esta manera, Medina Flores demostró una vez más su capacidad para transformar un detalle pequeño en el gran protagonista de la noche, fusionando su indiscutido buen gusto con un agudo sentido del espectáculo.
