Fabiana Cantilo hizo una inesperada confesión sobre su personalidad: "Soy agresiva"
Durante una entrevista reveladora, la ídola del rock nacional habló de una faceta de su personalidad por primera vez en mucho tiempo. Las declaraciones.
En una entrevista que ha generado una fuerte repercusión mediática, Fabiana Cantilo mantuvo un diálogo frontal y descarnado con Moria Casán durante el ciclo La Mañana con Moria. La conversación, que comenzó con una observación de la conductora sobre la apariencia física de la cantante, derivó rápidamente en una confesión sobre la dinámica de sus relaciones pasadas y el ejercicio de la violencia.
Ante el comentario de Casán, la artista fue contundente al aclarar su situación sentimental y física actual: “No estoy golpeada por nadie. No tengo novio”. Sin embargo, la charla tomó un rumbo más profundo cuando la conductora consultó si en algún momento de su vida había sido víctima de violencia de género, momento en el que la referente del rock nacional sorprendió con una respuesta explosiva: “No tuve novios que me golpearan, los golpeaba yo a ellos”.
Lejos de tratarse de una broma o una salida irónica, Cantilo reafirmó la seriedad de sus dichos ante la insistencia de Moria por comprender el contexto de sus palabras. “Después me golpearon, pero yo empezaba”, enfatizó la cantante, detallando que los episodios de violencia surgían en escenarios de inestabilidad y conflictos personales.
Al describir cómo se desencadenaban estos enfrentamientos, la intérprete no esquivó la autocrítica ni la gravedad de los hechos: “Había algún tipo de pelea, celos, obviamente, mujer de por medio, y yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro... Me cag... a trompadas porque estábamos re locos”. No obstante, fue cuidadosa al resguardar la imagen de sus vínculos más conocidos, asegurando de forma tajante que ni Fito Páez ni Nahuel Lerena, sus parejas de mayor trayectoria, participaron de estas situaciones de violencia física.
La honestidad de Cantilo alcanzó su punto máximo al definirse a sí misma dentro de aquellas dinámicas tóxicas. “Y yo soy como un soldado, sigo. Entonces, el otro se copa y no sabes cómo quedaba”, explicó sobre la escalada de los conflictos. Su análisis culminó en una fuerte autodefinición que dejó en silencio el estudio: “Básicamente soy muy agresiva. O sea que no soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó. ¡Pobres hombres!”.
Para intentar comprender el origen de esta conducta, la artista se remontó a su infancia, describiendo una crianza marcada por la dureza y el maltrato físico, al punto de compararla con la vivencia de “una niña de Auschwitz”. Según su testimonio, el camino de la terapia ha sido fundamental para procesar ese pasado traumático y transformar su presente, asegurando con un toque de humor negro que, en la actualidad, su agresividad está canalizada y solo le pega “a los muebles”.
Información importante: Si sos víctima de violencia o conocés a alguien que lo sea, podés comunicarte con la Línea 144, un servicio gratuito de ayuda y asesoramiento que funciona en todo el país.
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