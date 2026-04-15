Fabiana Cantilo hizo una inesperada confesión sobre su personalidad: "Soy agresiva"

Para intentar comprender el origen de esta conducta, la artista se remontó a su infancia, describiendo una crianza marcada por la dureza y el maltrato físico, al punto de compararla con la vivencia de “una niña de Auschwitz”. Según su testimonio, el camino de la terapia ha sido fundamental para procesar ese pasado traumático y transformar su presente, asegurando con un toque de humor negro que, en la actualidad, su agresividad está canalizada y solo le pega “a los muebles”.

Información importante: Si sos víctima de violencia o conocés a alguien que lo sea, podés comunicarte con la Línea 144, un servicio gratuito de ayuda y asesoramiento que funciona en todo el país.