Fabiana Cantilo explotó contra una fake news sobre su relación con Charly García y Fito Páez

"Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola", afirmaba el falso textual, a lo que inmediatamente la artista respondió con un incrédulo: "Quéeeeee?"

Pero no quedó conforme y Fabiana Cantilo fue por más. A través de un video en su cuenta de Instagram se explayó, y afirmó: "Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo. Es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira. Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”.

"Y el pelotudo que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces dela gente que no conoce", expresó la artista que se despidió con un 'Fuck You' bien rockero a cámara.

La respuesta de Fabiana Cantilo a una fake news