Candela Arizaga confirmó su separación de Facundo Moyano: "Me bloqueó de redes sociales"

“Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó”, relató. La modelo también reconoció que toda la situación tuvo un fuerte impacto en ella y que atravesó días complicados desde que comenzaron a circular las distintas versiones sobre su relación. “Acá estoy, un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo”, explicó.