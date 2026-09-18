Facundo Moyano se quedó sin defensa: el motivo detrás de la renuncia de sus abogados

La separación se produce después de una serie de versiones que pusieron a la pareja en el centro de la escena. Entre ellas aparecieron rumores relacionados con una posible infidelidad de Moyano, aunque la propia Arizaga aclaró que por el momento no cuenta con elementos para confirmar esa situación.

“Sería una enorme decepción, pero no tengo pruebas. Si eso es cierto, sería un bajón”, expresó la modelo al ser consultada por esa posibilidad. En medio de la crisis, además, se produjo una fuerte discusión entre ambos que terminó con una determinación por parte de Moyano. Arizaga contó que el dirigente decidió bloquearla de sus redes sociales luego del enfrentamiento.

“Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó”, relató. La modelo también reconoció que toda la situación tuvo un fuerte impacto en ella y que atravesó días complicados desde que comenzaron a circular las distintas versiones sobre su relación. “Acá estoy, un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo”, explicó.

Más allá de la confirmación de la ruptura, Arizaga dejó abierta la posibilidad de mantener una conversación con Moyano para intentar despejar las dudas que todavía tiene. En particular, quiere conocer su versión sobre algunos de los episodios que terminaron provocando la crisis.