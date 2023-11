Eva Bargiela habló de la cena que compartió con Facundo Moyano

Luego, explicó: “Esa cena fue una charla que la verdad es que nos debíamos. Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y si decidimos avanzar con el divorcio me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse”.

Qué dijo Bargiela de su encuentro con Moyano

Embed - Eva Bargiela enfrentó los rumores de reconciliación con Facundo Moyano

“Hubo colegas que los engancharon saliendo juntos del departamento”, interrumpió luego Maite Peñoñori en plena nota y la respuesta confusa de Bargiela generó dudas: “¿Sí? No me enteré, trato de no ver lo que se dice”.