Los Ángeles Azules sumaron una nueva fecha en Argentina: cómo comprar las entradas
Tras el gran éxito de su anuncio y la enorme respuesta del público, la banda sorprendió a estirar su paso por el país.
Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica. Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.
En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino. Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina. Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos.
Con millones de seguidores en todas las generaciones, la banda anunció un reencuentro con el público argentino el 27 de mayo en el Quality Arena de Córdoba, el 29 (agotado) y 30 de mayo (nueva fecha) en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 31 de mayo en el Metropolitano de Rosario.
Las entradas para la segunda noche en Buenos Aires estarán disponibles desde el día viernes 9 de enero a las 13hs a través de Movistararena.com.ar. Con todos los medios de pago y disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander.
Protagonistas del fenómeno global de la cumbia romántica, con millones de seguidores de distintas generaciones y un legado artístico imponente que quedará para la posteridad, la agrupación de los hermanos Mejía sigue marcando el ritmo de la escena en esta nueva y extensa gira.
Dueños de un cancionero de éxitos que siguen generando la fiesta, el baile y el encuentro por donde pasan, Los Ángeles Azules traerán al país un show renovado e impactante para volver a deleitarnos con estos icónicos músicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario