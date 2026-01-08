Los Ángeles Azules sumaron una nueva fecha en Argentina: cómo comprar las entradas

Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica. Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.