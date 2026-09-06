Faltó la abuela: Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand y cuáles son sus remedios especiales
Durante la noche del sábado, Mirtha Legrand no se presentó a su programa, pero su nieta tomó la conducción y contó que la Chiqui está enferma.
En una emisión especial del ciclo "La noche de Mirtha", Juana Viale asumió el liderazgo del programa en sustitución de su abuela, Mirtha Legrand, quien debió ausentarse de la emblemática mesa debido a un inconveniente en su estado de salud. La actriz y conductora se puso al frente del envío televisivo para recibir a los comensales, llevando tranquilidad a la audiencia respecto al cuadro que padece la histórica figura de la televisión.
Al iniciar la transmisión y explicar los motivos de la ausencia de "la Chiqui", la nieta de la diva expresó con calidez: “Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”. Acto seguido, la presentadora apeló al humor para dar detalles sobre el proceso de restablecimiento de Legrand en su hogar, manifestando entre risas: “Se está recuperando con sus tesitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.
Vestuario, accesorios y estilismo: los detalles del atuendo elegido por Juana Viale
Fiel al estilo del programa, la conductora se tomó un momento de la emisión para describir ante las cámaras la propuesta de vestuario seleccionada para la velada. Viale lució un diseño exclusivo confeccionado en crepé de seda, destacando los matices de la prenda y haciendo un comentario irónico sobre las exigencias de la moda femenina en televisión.
Al momento de presentar las características de su indumentaria, la artista detalló: “Les quiero contar que tengo un vestido rojo, de largo irregular, con volados en crepé de seda. Es muy bonito, para morirse de frío como hacemos las mujeres, pero es hermoso”.
Para complementar la pieza principal, la presentadora apostó por un calzado alto en tono negro. El estilismo se completó con un conjunto de accesorios compuesto por finas cadenas superpuestas en la zona del cuello y una variedad de anillos en las manos. Asimismo, lució un peinado recogido que le despejó la cara, acompañado por un maquillaje enfocado en un delineado intenso para enmarcar la mirada, sombras de tonos neutros y un labial de terminación natural.
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