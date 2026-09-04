Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud: qué le pasó
La conductora debió ausentarse de la grabación de La Noche de Mirtha y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Qué se sabe sobre su estado de salud.
Mirtha Legrand generó preocupación este viernes al suspender a último momento la grabación de La Noche de Mirtha (El Trece). La diva tenía previsto presentarse en los estudios para registrar la emisión que se verá este sábado, pero finalmente debió quedarse en su casa debido a un problema de salud.
Según trascendió, la conductora atraviesa un cuadro gripal que le provocó congestión y malestar, motivo por el cual recibió la recomendación de hacer reposo y evitar la exposición. De esta manera, su ausencia no estaría relacionada con una situación de gravedad, sino con la necesidad de recuperarse y preservar su estado de salud.
La noticia generó inquietud entre los seguidores de Mirtha debido a que la suspensión se produjo pocas horas antes de la grabación. Sin embargo, desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y señalaron que la conductora se encuentra en su domicilio.
Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud: Juana Viale la reemplaza
Ante la imposibilidad de Mirtha de participar de la grabación, la producción debió reorganizar rápidamente la jornada. Juana Viale será la encargada de reemplazar a su abuela al frente de La Noche de Mirtha y recibirá a los invitados que formarán parte de la tradicional mesaza.
La modificación no implicará la suspensión de la emisión del sábado. El programa saldrá al aire con Juana como conductora, mientras Mirtha permanece en su casa y cumple con las indicaciones recibidas para recuperarse del cuadro gripal.
La situación también implica una jornada particular para Juana Viale, ya que la actriz y conductora tendrá que ponerse al frente de dos espacios durante el fin de semana. Además de reemplazar a Mirtha en La Noche de Mirtha, continuará con la conducción de Almorzando con Juana, su ciclo de los domingos.
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