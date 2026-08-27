La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana: quiénes son los invitados del fin de semana

Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a encontrarse con sus invitados en dos nuevas emisiones de sus clásicos programas. La Noche de Mirtha tendrá lugar el sábado 29 de agosto por la noche, mientras que Almorzando con Juana se emitirá el domingo 30 al mediodía, con dos mesas que reunirán a reconocidas figuras del espectáculo, la música y los medios.