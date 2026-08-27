La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana: quiénes son los invitados del fin de semana
Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen definidos a los invitados que las acompañarán este fin de semana en sus tradicionales mesas de televisión.
Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a encontrarse con sus invitados en dos nuevas emisiones de sus clásicos programas. La Noche de Mirtha tendrá lugar el sábado 29 de agosto por la noche, mientras que Almorzando con Juana se emitirá el domingo 30 al mediodía, con dos mesas que reunirán a reconocidas figuras del espectáculo, la música y los medios.
Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 29 de agosto
La Noche de Mirtha se podrá ver este sábado 29 de agosto desde las 21:30 y contará con una mesa integrada por cinco invitados. Mirtha Legrand recibirá al cantante y compositor Alejandro Lerner, al periodista Sebastián "Pampito" Perelló, a la actriz Marilú Marini, al actor Marcelo De Bellis y a la periodista Guadalupe Vázquez.
La mesa reunirá a figuras con recorridos muy diferentes dentro del mundo del espectáculo y los medios, lo que permitirá abordar distintas cuestiones de actualidad y también repasar las experiencias profesionales y personales de los invitados. Como ocurre habitualmente en el programa, la conversación con Mirtha será el eje central de la emisión.
Quiénes estarán en Almorzando con Juana
El domingo 30 de agosto será el turno de Almorzando con Juana, que comenzará a las 13:45. Juana Viale tendrá como invitados a Leticia Brédice, Hilda Lizarazu, Fabio Di Tomaso, Brian Buley y Gonzalo "El Pela" Romero.
La actriz Leticia Brédice compartirá la mesa con Hilda Lizarazu, una de las voces reconocidas de la música argentina, y el actor Fabio Di Tomaso. También participarán Brian Buley y Gonzalo "El Pela" Romero, completando una mesa con perfiles diversos y distintas historias vinculadas al entretenimiento y la cultura.
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