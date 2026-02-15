Famiglia Tattoo llegó a la pantalla: la historia de una familia que llevó el tatuaje argentino al mundo
La serie documental recorre la vida de los creadores de Mandinga Tattoo y su impacto social desde Buenos Aires.
Famiglia Tattoo abre las puertas a una historia real donde el tatuaje se convierte en puente entre el arte, la familia y el compromiso social, con raíces en Buenos Aires y proyección internacional.
La serie cuenta la historia de una familia de tatuadores de Buenos Aires fundadora de Mandinga Tattoo, uno de los estudios y proyectos culturales más emblemáticos del país. Con más de tres décadas de trayectoria, el espacio se consolidó como un referente del tatuaje argentino y latinoamericano, trascendiendo el oficio para construir una identidad que fusiona arte, familia y compromiso con la comunidad.
A lo largo de sus episodios, Famiglia Tattoo muestra cómo, a través del arte corporal, esta familia impulsó una tarea solidaria singular mediante su fundación de ayuda social. Desde el apadrinamiento de escuelas rurales hasta la reconstrucción gratuita de areolas mamarias para mujeres que atravesaron cáncer de mama, pasando por tatuajes informativos para personas con diabetes y trabajos reparadores para quienes sufrieron quemaduras o cicatrices severas, el documental expone historias reales que resignifican el poder transformador del tatuaje.
La producción también aborda el costado cultural y artístico de Mandinga Tattoo como organizadores de la Expo Tattoo más grande de Argentina y una de las más destacadas a nivel internacional, un evento que reúne a figuras del tatuaje mundial y posiciona al país como un polo de referencia global.
Con una mirada honesta y sin artificios, la serie invita a conocer el detrás de escena de un oficio apasionante, el valor del trabajo en familia y el impacto concreto que puede generar el tatuaje cuando se pone al servicio de los demás.
La palabra de Diego Staropoli, protagonista del proyecto y dueño de Mandinga Tattoo
Diego, integrante de la familia, reveló cómo surgió la posibilidad de llevar su historia a la pantalla: “La oportunidad llegó por un amigo que trabajaba con ellos en la productora y les comentó sobre nosotros y la tarea social que llevamos adelante. Tuvimos varias reuniones y distintas opciones y formato hasta que se inclinaron por la final”.
Además, reconoció que no fue una decisión sencilla debido a su perfil bajo: “Mi familia no es amante de la exposición y yo tampoco, pero entendemos que es una oportunidad única para darnos a conocer en lugares que nadie sabe que existimos”.
Sobre las expectativas, Diego fue cauto: “No tengo expectativas delirantes, uno nunca sabe cuál será el resultado final, pero más allá de lo que sea solo estoy agradecido a la productora por apostar a nosotros y agradecido a la vida por esta oportunidad”.
