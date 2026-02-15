Famiglia Tattoo llegó a la pantalla: la historia de una familia que llevó el tatuaje argentino al mundo

La palabra de Diego Staropoli, protagonista del proyecto y dueño de Mandinga Tattoo

Famiglia Tattoo1

Diego, integrante de la familia, reveló cómo surgió la posibilidad de llevar su historia a la pantalla: “La oportunidad llegó por un amigo que trabajaba con ellos en la productora y les comentó sobre nosotros y la tarea social que llevamos adelante. Tuvimos varias reuniones y distintas opciones y formato hasta que se inclinaron por la final”.

Además, reconoció que no fue una decisión sencilla debido a su perfil bajo: “Mi familia no es amante de la exposición y yo tampoco, pero entendemos que es una oportunidad única para darnos a conocer en lugares que nadie sabe que existimos”.

Sobre las expectativas, Diego fue cauto: “No tengo expectativas delirantes, uno nunca sabe cuál será el resultado final, pero más allá de lo que sea solo estoy agradecido a la productora por apostar a nosotros y agradecido a la vida por esta oportunidad”.