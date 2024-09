Fátima Florez no tuvo piedad con Yuyito González: "Hay gente que siempre se dedicó a eso..."

Inesperadamente, Fátima disparó con fuerza hacia la nueva novia del Presidente. En primera instancia, contestó: "Mi corazón está muy bien, espectacular, con la energía, el corazón y líbido puesta en mi carrera que es el gran amor de mi vida", dijo la imitadora. Seguidamente, aseguró no haberse sentido afectada por la confirmación del vínculo entre el jefe de Estado con y la conductora: "Ya no tengo nada que ver yo, así que les deseo lo mejor", apuntó.

Luego, al ser consultada por aquella entrevista que Milei mantuvo con Yuyito cuando todavía era novio de ella y donde la exvedette se mostró demasiado afectuosa y "toquetona" con el Presidente, Fátima la liquidó: "Por ahí hay gente que se dedicó a eso toda la vida... a tocar", manifestó entre risas.

fatima florez mf

Para finalizar, desmintió rotundamente que el primer mandatario la haya bloqueado de su Whatsapp: "Ay no, chicos, por favor... desmiento categóricamente fake news".

Qué respondió Yuyito tras la dura frase de Fátima Florez

Durante la jornada de este martes, Intrusos fue a buscar a la novia de Javier Milei para consultarle sobre lo dicho por la humorista. Cuando el cronista del ciclo de América le hizo el comentario de que se la veía muy enamorada, la conductora no dudó en responde: "Sí, muy, totalmente".

"Me siento un poco adolescente, me gusta, el amor me hace poner contenta y juego también en el programa, me divierto", indicó. Tras manifestar que no había visto los Martín Fierro porque tuvo "reuniones", el notero le señaló que hablaron con Fátima Florez y la devolución de Yuyito fue contundente: "No me interesa el tema, chau, arrancá...", pidió a su chofer.

respuesta yuyito