A qué hora ver la gala de nominación de Gran Hermano hoy miércoles
Con los cimbronazos de las últimas jornadas, la casa se rearma y vuelve a ingresar al confesionario para sacudir a la pantalla de Telefe.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus horas más excitantes. A diferencia de entregas anteriores, esta edición se caracteriza por una tensión constante y conflictos que escalan a medida que el encierro avanza.
Con la convivencia fracturada en dos bandos antagónicos, la inesperada salida de Cinzia Francischiello en la gala de eliminación de este lunes y la partida forzosa de Andrea del Boca tras un accidente doméstico han dejado a los participantes en un estado de shock absoluto.
El panorama para la nueva semana es incierto: los jugadores se ven obligados a recalcular sus movimientos. Se espera que en las próximas horas surjan nuevas alianzas y estrategias desesperadas para ocupar los espacios de poder que quedaron vacantes tras las últimas bajas.
Como si esto fuera poco, la casa se prepara para un giro histórico. En breve, los concursantes deberán despedir temporalmente a uno de los suyos para abrirle las puertas a un integrante de "La Casa de los Famosos" (Estados Unidos). Este intercambio internacional promete romper todas las estructuras del juego y cambiar el rumbo de la competencia de manera definitiva.
Santiago del Moro anunció una sanción para la gala de hoy: "Chau liderazgo"
Santiago del Moro acaba de anunciar un nuevo sacudón: "Hoy 22:30hs. Gala de nominación (placa negativa) ¡Hay sanción! ¡Chau liderazgo!", escribió el conductor en sus redes sociales.
Quién resultó líder esta semana
Nazareno Pompei se impuso en la instancia final de la prueba de liderazgo, asegurándose no solo la inmunidad frente a la placa de esta semana, sino también el poder estratégico para modificarla y el control sobre los beneficios de cara al anunciado intercambio internacional.
No obstante, cometió un error que será develado en la placa de este miércoles por la noche, por lo que sus beneficios quedarán nulos.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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