A qué hora ver la gala de nominación de Gran Hermano hoy miércoles

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Quién resultó líder esta semana

Nazareno Pompei se impuso en la instancia final de la prueba de liderazgo, asegurándose no solo la inmunidad frente a la placa de esta semana, sino también el poder estratégico para modificarla y el control sobre los beneficios de cara al anunciado intercambio internacional.

No obstante, cometió un error que será develado en la placa de este miércoles por la noche, por lo que sus beneficios quedarán nulos.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.