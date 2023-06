El ex de Fátima Flórez rompió el silencio: qué dijo

Qué dijo el ex de Fátima Flórez tras su separación

norberto marcos fatima flores

Reveló además que le dijo sobre Fátima. “Te agradezco la intención Juan pero por el momento no estoy en condiciones de dar una nota. Cuando el médico me de el ok la hacemos. Estoy muy sensible y me emociono de nada y no me hace bien. Espero me comprendas”.

Norberto además habló de su salud: “No es que estoy así por el tema de la separación. Es algo que arrastro desde el infarto. Tengo 4 operaciones de corazón y de ahi que no puedo manejar como quisiera mis emociones”.

Y detalló que la relación con la artista es buena: “Con Fátima todo bien. Tratando de recomponer todo de a poco. Hablé públicamente pero no me hizo bien. Hablé porque no podía seguir escuchando tantas mentiras pero no me hizo nada bien”.