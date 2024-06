La furia de Luis Ventura luego de que Fátima Florez le cancelara una entrevista: "Es una..."

En medio del relato, el periodista aclaró que el representante de Florez, Guillermo Marín, no tuvo nada que ver en el asunto. "No me cabe la menor duda de que esto no pasa por la decisión de Marín. Creo que puso la mejor disposición, me llamó y es evidente que algo le pasó a Fátima”, expresó.

"Pasaron los 15 minutos, pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces, como no llamaba, llamé yo. Y entonces me dice, ¿cómo venís? Bueno, venite 19.45 y te doy un mano a mano”, siguió explicando.

"Ahí buscaron un coche, me fui con el coche hasta, me terminé de cambiar, me maquillé, me fui para allá Y 19.45 estaba en la puerta. Me bajé del coche y cuando iba a entrar, recibí el mensaje diciendo que pedía disculpas”, agregó.

La panelista Cora Debarbieri, al escuchar a Ventura, opinó: "Si va Nelson Castro es obvio que le va preguntar sobre política. También es una falta de respeto de parte del productor y Fátima Florez, es una falta de respeto que te suspendan una entrevista a último momento".

