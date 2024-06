Fátima Florez se emocionó al recordar su relación con Javier Milei

"Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público, ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista. Uno se enamora de la persona”, agregó.

“Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón", afirmó, a lo que el periodista le preguntó: “¿Seguís enamorada de Milei?".

“Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público, ustedes no tienen idea del amor que me da la gente. Vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”, replicó Fátima Florez.

En este contexto, hizo frente a los rumores que sostiene que el noviazgo fue un arreglo: “Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, aseguró.

En cuanto a cómo se dio a conocer la ruptura, que fue a través de un mensaje en la cuenta de Twitter del mandatario en abril, la comediante indicó: "No fue una sorpresa, para nada. Por ahí le sorprendió más a la gente que a mí, puede ser. Tenemos una muy buena relación”.

