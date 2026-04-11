Se filtraron audios de Nicole Neumann a los gritos contra Mica Viciconte: "Son espantosos"
Se conoció el contenido de los mensajes de la exmodelo contra la pareja de Fabián Cubero. Los detalles en la nota.
La polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo en los últimos días, con acusaciones cruzadas y situaciones que volvieron a exponer el conflicto familiar. Todo se intensificó luego de que la exmodelo hiciera pública la internación de Allegra Cubero, pese a que, según trascendió, ambos habían acordado mantener ese tema en privado.
A partir de ahí, la tensión escaló y derivó en distintos señalamientos. Uno de los más resonantes fue una frase que muchos interpretaron como dirigida a Mica Viciconte: “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para limpiarse se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor”. Aunque no dio nombres, el foco rápidamente se posó en la actual pareja de Cubero, madre de Luca.
Sin embargo, en medio de ese escenario, aparecieron versiones que aportan otra mirada. La periodista Débora D’Amato contó que tuvo acceso a audios que Nicole le habría enviado a Micaela, lo que suma un elemento más a la disputa.
En el programa A la tarde, la panelista explicó: “Siento que primero se habla en general se habla de maltrato con liviandad. Tengo un vínculo más cercano porque conozco a Poroto, yo escuché los audios que enviaba Nicole”.
Al describir el contenido, fue contundente: “Eran espantosos, absolutamente. Feos”. Y si bien evitó reproducirlos, dejó en claro el tono de los mensajes: “No quiero decir exactamente, pero si te digo que no me gustaría que hablen así de mi. Eran específicamente en contra de ella”.
La historia de amor de Mica Viciconte y Fabián Cubero
La relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzó en 2017, poco tiempo después de la mediática separación del exfutbolista. Si bien se conocieron durante el evento solidario Un sol para los chicos, el vínculo empezó a tomar forma más adelante, luego de una cena con amigos en común donde volvieron a encontrarse y conectaron de otra manera.
A pesar de la exposición y las polémicas que rodearon sus primeros meses como pareja, ambos lograron afianzarse y construir una relación estable, manteniéndose unidos frente a las críticas y apostando a una vida en común. Con los años, se mostraron cada vez más sólidos y comenzaron a compartir distintos proyectos familiares.
En 2022 dieron un paso muy importante con la llegada de su hijo, Luca, quien se convirtió en el centro de sus vidas. Desde entonces, tanto Mica como Cubero suelen compartir momentos de la crianza y su día a día familiar, dejando ver una faceta más íntima y consolidada de la pareja.
Además, formaron una familia ensamblada junto a las tres hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Con el tiempo, lograron encontrar un equilibrio en la convivencia y en la dinámica familiar, integrando a todos los miembros y fortaleciendo el vínculo.
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