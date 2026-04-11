Se filtraron audios de Nicole Neumann a los gritos contra Mica Viciconte: "Son espantosos"

Embed - Nicole Neumann: los audios a los gritos contra Mica Viciconte que encendieron todo

La historia de amor de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzó en 2017, poco tiempo después de la mediática separación del exfutbolista. Si bien se conocieron durante el evento solidario Un sol para los chicos, el vínculo empezó a tomar forma más adelante, luego de una cena con amigos en común donde volvieron a encontrarse y conectaron de otra manera.

mica-viciconte-y-fabian-cubero

A pesar de la exposición y las polémicas que rodearon sus primeros meses como pareja, ambos lograron afianzarse y construir una relación estable, manteniéndose unidos frente a las críticas y apostando a una vida en común. Con los años, se mostraron cada vez más sólidos y comenzaron a compartir distintos proyectos familiares.

En 2022 dieron un paso muy importante con la llegada de su hijo, Luca, quien se convirtió en el centro de sus vidas. Desde entonces, tanto Mica como Cubero suelen compartir momentos de la crianza y su día a día familiar, dejando ver una faceta más íntima y consolidada de la pareja.

Además, formaron una familia ensamblada junto a las tres hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Con el tiempo, lograron encontrar un equilibrio en la convivencia y en la dinámica familiar, integrando a todos los miembros y fortaleciendo el vínculo.