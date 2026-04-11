Carmiña Masi ironizó sobre la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Porcelanas viejas..."
La exconcursante volvió a hacer declaraciones polémicas y quedó envuelta en una nueva controversia. Los detalles en la nota.
Carmiña Masi volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras referirse con dureza al accidente que sufrió Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La exjugadora, que ya había sido expulsada del reality por sus dichos racistas contra Jenny Mavinga, generó nuevas repercusiones por sus comentarios.
Invitada al programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live, la exparticipante opinó sobre la caída de la actriz y puso en duda lo ocurrido, lo que rápidamente generó controversia.
“Dudamos todos de la caída. Al ver las imágenes desde otro ángulo, uno se da cuenta que no tuvo ni siquiera la reacción de poner las manos, cayó de rostro”, expresó.
Sin embargo, el momento más cuestionado llegó cuando apuntó contra el aspecto físico de la actriz: “Las porcelanas viejas de los dientes que tiene, ojalá que se le ponga un comedor nuevo”.
En ese mismo contexto, también cuestionó el manejo del reality y deslizó críticas hacia la producción: “Me gustaría que se revean las reglas, no están cumpliendo muchas cosas del reglamento. No te digo que haya expulsión porque no podemos vaciar esa casa”.
Por último, hizo referencia al trato desigual hacia algunos participantes: “Hay distintas varas para una sanción, para salir del aire y para cortar una transmisión. A mí me hicieron zoom cuando dije lo que dije y a otros les cortaron”.
Qué se sabe sobre el estado de salud de Andrea del Boca y su posible reemplazo
Tras el accidente ocurrido el lunes por la noche, este martes se confirmó que la actriz no regresará a la casa. Las imágenes del momento mostraron el fuerte impacto y el dolor inmediato luego de golpearse la boca contra el piso de la cocina.
En Intrusos brindaron información sobre su evolución. Rodrigo Lussich detalló: “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”.
En paralelo, comenzó a tomar fuerza una posible incorporación para ocupar su lugar. Daniel Ambrosino explicó: “Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”.
Según trascendió, las conversaciones ya están en marcha, aunque la decisión final aún no está tomada. “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”, agregó el periodista.
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