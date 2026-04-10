Bronca en redes sociales por desafortunadas declaraciones de la influencer Luli González: "Soy Mr. Beast"

luli gonzález

En X, el recorte se multiplicó como instancias en una escena pesada, y las críticas no tardaron en aparecer. "Lo distópico y horrible que es lo que está diciendo y ni se inmuta", fue una de las críticas.

El eje del rechazo fue bastante claro: muchos usuarios interpretaron que el foco del relato no estuvo en la acción solidaria sino en la imposibilidad de capitalizarla en términos de contenido. En otras palabras, el render final no convenció. Por ahora, Luli González no salió a hacer un descargo. Mientras tanto, el clip sigue circulando, acumulando views, reacciones y reinterpretaciones, como un loop que no termina de cerrarse.