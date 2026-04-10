Bronca en redes sociales por desafortunadas declaraciones de la influencer Luli González: "Soy Mr. Beast"
La influencer de OLGA contó una experiencia personal y el recorte explotó en redes, donde la acusaron de priorizar el contenido por sobre el gesto solidario.
Como si fuera un render que salió mal en plena exportación, Luli González quedó atrapada en una escena que no pudo controlar: un fragmento de su relato se viralizó, tomó vida propia y desató una ola de críticas en redes sociales.
La integrante de OLGA, una de las caras más visibles de la nueva generación de creadores en Argentina, participó del podcast "Influencers al Descubierto" de Media Lab Agency, donde repasó una etapa en la que intentó subirse a la tendencia de contenidos con alto presupuesto. Pero lo que parecía una simple reflexión terminó escalando a otro nivel.
"Siento que se puso de moda ese contenido con mucho, mucho, mucho presupuesto. Y lo que me pasó es que intenté hacer ese contenido como para estar a la moda, y que me siga yendo bien en números", dice Luli. Y siguió: "A meses de estar haciendo eso, me di cuenta que no lo estaba disfrutando, era yo forzada".
Ahí es donde la historia hace zoom. La influencer reconstruyó una situación que, en su cabeza, parecía una buena acción con potencial viral, pero que terminó convirtiéndose en el núcleo del problema: "Una vez que quise por navidad regalar, tipo me fui a mi barrio a Lugano y compré muchísimos regalos y era tipo regalárselos a los niñitos de la calle. Y me acuerdo que grabé todo, qué sé yo, dije, 'la rompí, soy Mr. Beast, lo di todo'. Llego a la casa de mi abuela, me pongo a ver la cámara, no había ningún vídeo, no había grabado la cámara, o sea, es terrible, digo, qué es esto, me gasté un montón de guita. Me puse re a llorar”, contó, despertando bronca.
En términos de narrativa, el clip que circula funciona como un recorte sin iluminación: deja expuesta una parte del modelo sin el contexto completo. Y eso fue lo que encendió la reacción. Aunque luego sumó cómo logró recomponer la situación: "Mi prima me grabó, y me fue re bien con el video. Terminó siendo como un vlogcito de que yo la estaba pasando para el ort*. Y ahí fue, bueno, listo, nada, vuelven los vlogs y que le vaya como le tenga que ir. La volví a pasar bien haciendo videos y empezó a ir mejor. Y me quedó como el mensaje de 'estás frustrada, lo que sea, pero hacé lo que te gusta", aunque para muchos ya era tarde.
En X, el recorte se multiplicó como instancias en una escena pesada, y las críticas no tardaron en aparecer. "Lo distópico y horrible que es lo que está diciendo y ni se inmuta", fue una de las críticas.
El eje del rechazo fue bastante claro: muchos usuarios interpretaron que el foco del relato no estuvo en la acción solidaria sino en la imposibilidad de capitalizarla en términos de contenido. En otras palabras, el render final no convenció. Por ahora, Luli González no salió a hacer un descargo. Mientras tanto, el clip sigue circulando, acumulando views, reacciones y reinterpretaciones, como un loop que no termina de cerrarse.
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