Fátima Florez se refirió al escándalo con Luis Ventura: "Soy hiper profesional"

fatima florez ventura

Luego dijo que tuvo una charla con el periodista: “Soy hiper profesional, más allá de amistad, lo que lo quiero y lo admiro, me quedé muy preocupada así que hablé con él, se solucionó todo y fue un malentendido”.

De todas formas afirmó que les queda una charla pendiente y recordó con mucho cariño sus comienzos en la radio con Luis Ventura en el año 2005.

Fátima Florez se emocionó al recordar su relación con Javier Milei

La comediante se emocionó al hablar por primera vez de su separación del presidente Javier Milei y afirmó que la relación fue "de muchísima conexión" y desmintió un arreglo económico.

La comediante le concedió una entrevista a Nelson Castro y, caracterizada como Madonna, minutos antes de subirse al escenario del Luna Park, habló de su relación con Javier Milei: “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente", comentó.

"Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público, ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista. Uno se enamora de la persona”, agregó.

“Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón", afirmó, a lo que el periodista le preguntó: “¿Seguís enamorada de Milei?".

“Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público, ustedes no tienen idea del amor que me da la gente. Vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”, replicó Fátima Florez.

En este contexto, hizo frente a los rumores que sostiene que el noviazgo fue un arreglo: “Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, aseguró.

