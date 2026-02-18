Qué dijo Horacio Pagani tras la polémica por llamar "tipo" a Costa: su descargo
El periodista explicó sus dichos en Bendita, aclaró el sentido de su comentario y respondió a las críticas de Diego Leuco en un video en Instagram.
El reconocido periodista deportivo Horacio Pagani se vio envuelto en una nueva polémica mediática luego de un comentario que realizó en el programa Bendita, y que desató críticas masivas en las redes sociales.
La polémica se originó cuando, tras escuchar a Costa, Pagani lanzó sin filtros: "Yo creí que era un tipo". La reacción fue inmediata: Edith Hermida lo corrigió al instante y aclaró al aire: “No, basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio”, frenando el comentario que rápidamente se viralizó y generó cuestionamientos entre los usuarios.
Este episodio se suma a otras controversias recientes protagonizadas por el periodista, quien semanas atrás había generado debate por sus opiniones sobre el papel de las mujeres en el análisis del fútbol, en medio de un cruce con Diego Leuco.
Ante la polémica generada, Pagani decidió salir a explicar el sentido de sus palabras en una entrevista con Moria Casán, donde aseguró: “No vi la cara y sentí una voz de hombre y dije hombre. En realidad, yo no conozco a nadie”, defendiendo su reacción durante el programa.
El periodista profundizó sobre la controversia y expresó su visión sobre los cambios en los códigos de comunicación actuales: "Soy de la vieja ola y soy de otro tiempo, donde existían menos palabras y más códigos. Existía la privacidad y los códigos del silencio y ese tipo de cosas. Entonces a mí me sorprende esto".
Pagani también destacó cómo intenta adaptarse a las nuevas generaciones de periodistas: "Yo estoy incluido, a esta edad, y trato de adaptarme a las circunstancias y fundamentalmente divertirme. En el nuevo plantel de Bendita son todos muchachos nuevos y hay jóvenes. Me trato de adaptar a ellos y ya rápidamente se consiguió una comunión. Por supuesto extraño a los viejos compañeros, los que se fueron y con todos tengo excelente relación".
En otro tramo de la entrevista, Horacio Pagani reflexionó sobre su lugar en los medios y los valores que busca mantener: "Pero claro, yo soy de otra época y estoy insertado aquí como un bulón tratando de defender todavía los valores que existían antes", dejando en claro su intención de adaptarse sin perder su esencia.
Por último, el periodista no dejó pasar la oportunidad de responder a Diego Leuco, quien lo había cuestionado por sus declaraciones sobre las mujeres en el fútbol. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pagani se dirigió directamente al conductor: "Este es un mensaje para Diego Leuco. Me mandaron un video en donde me faltás el respeto y me agraviás. ¿En razón de qué? Verdaderamente no lo sé. Yo te conozco a vos de haberte encontrado algunas veces, me trataste con mucho cariño y respeto y acá me agraviaste y me faltaste el respeto", evidenciando que la polémica aún mantiene a Pagani en el centro de la conversación mediática.
