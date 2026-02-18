Qué dijo Horacio Pagani tras la polémica por llamar "tipo" a Costa: su descargo

Pagani también destacó cómo intenta adaptarse a las nuevas generaciones de periodistas: "Yo estoy incluido, a esta edad, y trato de adaptarme a las circunstancias y fundamentalmente divertirme. En el nuevo plantel de Bendita son todos muchachos nuevos y hay jóvenes. Me trato de adaptar a ellos y ya rápidamente se consiguió una comunión. Por supuesto extraño a los viejos compañeros, los que se fueron y con todos tengo excelente relación".

En otro tramo de la entrevista, Horacio Pagani reflexionó sobre su lugar en los medios y los valores que busca mantener: "Pero claro, yo soy de otra época y estoy insertado aquí como un bulón tratando de defender todavía los valores que existían antes", dejando en claro su intención de adaptarse sin perder su esencia.

Por último, el periodista no dejó pasar la oportunidad de responder a Diego Leuco, quien lo había cuestionado por sus declaraciones sobre las mujeres en el fútbol. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pagani se dirigió directamente al conductor: "Este es un mensaje para Diego Leuco. Me mandaron un video en donde me faltás el respeto y me agraviás. ¿En razón de qué? Verdaderamente no lo sé. Yo te conozco a vos de haberte encontrado algunas veces, me trataste con mucho cariño y respeto y acá me agraviaste y me faltaste el respeto", evidenciando que la polémica aún mantiene a Pagani en el centro de la conversación mediática.