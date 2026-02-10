La angustia de Fátima Florez por las críticas recibidas en los Premios Estrella de Mar: "No es grato"

Sin embargo, el momento más sensible llegó cuando habló del impacto que le generan los comentarios que circulan sobre su persona. Visiblemente afectada, expresó: “Cuando se dicen cosas que no son a uno le duele porque uno trabajó mucho, ustedes no tienen ni idea lo que trabajamos para este show”.

En ese mismo tono, Fátima remarcó su compromiso constante, más allá de la exposición mediática: “Yo no paré nunca, hay gente que se toma un día y yo voy a todos lados. Hago obras de caridad con los chicos desde toda la vida y nadie lo promociona porque eso no le importa a nadie”. También reconoció el desgaste de los últimos días: “Yo soy una laburante y se juntaron muchas cosas en unos pocos días sobre mí”.

Al referirse a la polémica por un premio que finalmente no se entregó, fue sincera: “Algunas cosas las entiendo y otras no”. Y para cerrar, desmintió de plano cualquier conflicto o malestar durante la gala: “No sé por qué quieren instalar eso, yo estuve a los besos y abrazos con todos”.

Aunque admitió su preocupación por la voz y el cansancio acumulado, dejó en claro qué fue lo que más le dolió de las versiones: “Ayer estaba un poco preocupada por mi garganta, pero que digan que nadie me quiere no es grato”. Una aclaración sentida que expuso el costado más humano de una artista acostumbrada a no frenar, incluso cuando el cuerpo pide pausa.