La angustia de Fátima Florez por las críticas recibidas en los Premios Estrella de Mar: "No es grato"
La humorista rompió el silencio y salió a desmentir versiones sobre su ánimo y su salud que circularon en las últimas horas.
Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en un momento incómodo y cargado de versiones para Fátima Florez. Tras su paso por la última entrega de los Premios Estrella de Mar, comenzaron a circular rumores sobre su estado emocional y físico, alimentados por comentarios televisivos y por la cancelación de una nota pautada.
Ante el revuelo, la artista decidió salir a hablar y aclarar la situación en una charla telefónica con Mariana Fabbiani en DDM.
El origen de las especulaciones estuvo en un móvil de Intrusos, donde Florencia Peña comentó haberla notado triste durante la fiesta, sumado a la ausencia de Fátima en una entrevista prevista.
Con la voz quebrada, la humorista explicó que atraviesa un cuadro gripal que la obliga a extremar cuidados, especialmente por la exigencia de la temporada teatral en Mar del Plata: “Yo no he parado desde que vine a Mar del Plata y tengo un trabajo muy fuerte arriba del escenario, tanto físico como vocal y una responsabilidad muy grande y por eso todavía nunca pisé la playa por temor a enfermarme”.
Respecto a la nota que no pudo realizar, fue clara y directa: “Anoche me vieron que estaba tosiendo mucho y pensé que llegaba para hoy, pero no pude”. Lejos de mostrarse ingrata, también resaltó la alegría por el reconocimiento recibido en la ceremonia: “Estoy feliz por los cuatro premios que nos llevamos, que son muy importantes porque este año le puse el cuerpo, el alma y la vida a esta obra”.
Sin embargo, el momento más sensible llegó cuando habló del impacto que le generan los comentarios que circulan sobre su persona. Visiblemente afectada, expresó: “Cuando se dicen cosas que no son a uno le duele porque uno trabajó mucho, ustedes no tienen ni idea lo que trabajamos para este show”.
En ese mismo tono, Fátima remarcó su compromiso constante, más allá de la exposición mediática: “Yo no paré nunca, hay gente que se toma un día y yo voy a todos lados. Hago obras de caridad con los chicos desde toda la vida y nadie lo promociona porque eso no le importa a nadie”. También reconoció el desgaste de los últimos días: “Yo soy una laburante y se juntaron muchas cosas en unos pocos días sobre mí”.
Al referirse a la polémica por un premio que finalmente no se entregó, fue sincera: “Algunas cosas las entiendo y otras no”. Y para cerrar, desmintió de plano cualquier conflicto o malestar durante la gala: “No sé por qué quieren instalar eso, yo estuve a los besos y abrazos con todos”.
Aunque admitió su preocupación por la voz y el cansancio acumulado, dejó en claro qué fue lo que más le dolió de las versiones: “Ayer estaba un poco preocupada por mi garganta, pero que digan que nadie me quiere no es grato”. Una aclaración sentida que expuso el costado más humano de una artista acostumbrada a no frenar, incluso cuando el cuerpo pide pausa.
