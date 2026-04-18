Jaz Riera cierra su EP con “Tengo 30”, una canción íntima sobre crecer y reinventarse

Con este lanzamiento, Jaz Riera reafirma su búsqueda dentro del pop argentino actual: canciones atravesadas por la emoción, la honestidad y la experiencia personal. “Tengo 30” no solo cierra un ciclo dentro de su EP, sino que también marca un paso más en la consolidación de su identidad artística.

El resultado es una pieza sensible y auténtica, que demuestra que las historias más personales pueden convertirse en canciones capaces de resonar en muchos otros.