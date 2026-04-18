Jaz Riera cierra su EP con “Tengo 30”, una canción íntima sobre crecer y reinventarse
La artista presenta el último adelanto de Historias de no acabar, un tema que pone en palabras las transformaciones que llegan con una edad bisagra.
Jaz Riera continúa consolidando su lugar dentro del nuevo pop nacional con el lanzamiento de “Tengo 30”, el single que completa su EP Historias de no acabar. En esta nueva entrega, la artista se mete de lleno en un terreno personal para hablar de una etapa que suele estar cargada de expectativas, cambios y replanteos.
La canción se construye como un relato en primera persona, donde Jaz expone con sensibilidad lo que implica atravesar los 30 años. Lejos de una mirada idealizada, propone un enfoque más realista, en el que conviven las dudas, el crecimiento y la búsqueda de nuevas certezas.
“Tengo 30” se presenta así como un espejo emocional que conecta con una experiencia compartida por toda una generación. A través de su letra, la artista logra transformar lo individual en algo colectivo, apelando a quienes también transitan ese momento de transición.
En lo musical, el tema se apoya en una estética pop contemporánea, con una melodía envolvente que acompaña el tono introspectivo de la letra. La interpretación vocal refuerza esa cercanía, cargada de matices emocionales que potencian el carácter confesional de la canción.
Cada verso funciona como un balance entre pasado y presente, entre lo que quedó atrás y lo que empieza a tomar forma, generando una sensación de identificación inmediata. En ese cruce, Jaz construye un espacio donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de expresión artística.
Con este lanzamiento, Jaz Riera reafirma su búsqueda dentro del pop argentino actual: canciones atravesadas por la emoción, la honestidad y la experiencia personal. “Tengo 30” no solo cierra un ciclo dentro de su EP, sino que también marca un paso más en la consolidación de su identidad artística.
El resultado es una pieza sensible y auténtica, que demuestra que las historias más personales pueden convertirse en canciones capaces de resonar en muchos otros.
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