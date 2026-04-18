Mau y Ricky abren su corazón con “Las Flores”, el tema que le da sentido a su nuevo álbum

Este nuevo capítulo llega después de Hotel Caracas, el trabajo con el que reconectaron con sus raíces venezolanas tras más de dos décadas, pero ahora el foco está puesto en lo personal: su historia, su vínculo y su crecimiento como artistas.

Una gira distinta, más cerca del público

En paralelo al lanzamiento, Mau y Ricky anunciaron una serie de shows en Latinoamérica durante mayo con un formato diferente. Lejos de los conciertos masivos, estas presentaciones estarán pensadas como experiencias íntimas, con capacidad reducida y una conexión directa con el público.

La propuesta es clara: compartir el álbum en vivo antes de su estreno oficial y permitir que un grupo reducido de fans acceda primero a este nuevo universo musical.

Con “Las Flores”, Mau y Ricky no solo presentan una canción, sino una nueva forma de mostrarse: más vulnerables, más sinceros y más conectados entre ellos y con su público.