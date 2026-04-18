Mau y Ricky abren su corazón con “Las Flores”, el tema que le da sentido a su nuevo álbum
El dúo presenta el segundo adelanto de Ricky y Mau, un disco atravesado por su vínculo como hermanos y una etapa más introspectiva.
Mau y Ricky vuelven a escena con “Las Flores”, una canción que no solo funciona como nuevo single, sino como el núcleo emocional de su próximo álbum Ricky y Mau, que verá la luz el 28 de mayo.
Después del impacto que generó “Te Quiero” junto a Kapo, los hermanos apuestan por un registro más íntimo. “Las Flores” nace como una composición profundamente personal: una canción escrita por Ricky para Mau que refleja la complejidad de su relación, atravesada por la competencia, las diferencias, la complicidad y el amor incondicional.
En los últimos meses, sus redes sociales se transformaron en parte de una narrativa que captó la atención de sus seguidores. Todo comenzó con la propuesta de Ricky de cambiar el nombre del dúo a “Ricky y Mau”, una idea que sumó apoyos de artistas como Carlos Vives, María Becerra y De La Ghetto.
Lo que parecía un juego terminó evolucionando en una historia más profunda, con idas y vueltas entre los hermanos y la intervención de la familia Montaner. Detrás de ese relato había un proceso real: un momento de introspección para Ricky y una respuesta de Mau que redefinió el proyecto. Aunque el nombre del grupo no cambió, el álbum adoptó ese nuevo orden como símbolo de ese vínculo.
Con producción de Daramola, la canción combina una base pop con arreglos de raíz, construyendo una atmósfera cálida y emocional. Se trata de una de las composiciones más sinceras de su carrera y marca el tono de un álbum que promete mostrar su costado más auténtico.
Este nuevo capítulo llega después de Hotel Caracas, el trabajo con el que reconectaron con sus raíces venezolanas tras más de dos décadas, pero ahora el foco está puesto en lo personal: su historia, su vínculo y su crecimiento como artistas.
Una gira distinta, más cerca del público
En paralelo al lanzamiento, Mau y Ricky anunciaron una serie de shows en Latinoamérica durante mayo con un formato diferente. Lejos de los conciertos masivos, estas presentaciones estarán pensadas como experiencias íntimas, con capacidad reducida y una conexión directa con el público.
La propuesta es clara: compartir el álbum en vivo antes de su estreno oficial y permitir que un grupo reducido de fans acceda primero a este nuevo universo musical.
Con “Las Flores”, Mau y Ricky no solo presentan una canción, sino una nueva forma de mostrarse: más vulnerables, más sinceros y más conectados entre ellos y con su público.
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