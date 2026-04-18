Thalía se reinventa con “Todo Suena Mejor en Cumbia”, su nuevo álbum cargado de identidad y celebración
La artista mexicana apuesta de lleno al ritmo que marcó su historia musical y presenta un disco que cruza generaciones.
Thalía vuelve a escena con un proyecto que condensa pasado, presente y evolución artística. Su nuevo álbum, Todo Suena Mejor en Cumbia, no es solo un lanzamiento más dentro de su extensa carrera, sino una declaración de principios: poner a la cumbia en el centro de su universo sonoro.
Lejos de ser una elección casual, el género atraviesa toda su historia musical. Desde hits como “Piel Morena” o “Amor a la Mexicana”, la cumbia siempre estuvo presente, pero ahora toma un rol protagónico en un trabajo que dialoga con sus raíces y, al mismo tiempo, se proyecta hacia nuevas audiencias. Canciones recientes como “Ojitos Mexicanos” y “Boomerang” ya anticipaban este camino y terminan de darle forma a esta nueva etapa.
“La cumbia siempre ha vivido en mí… en mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy. Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar”, expresó Thalía.
Un álbum que une generaciones
El disco también se apoya en una serie de colaboraciones que enriquecen su propuesta. El grupo Matisse participa en “Me Fui Queriéndote”, aportando una sensibilidad pop contemporánea, mientras que Valen Vargas suma frescura en “Nueva Herida”, representando a la nueva camada del género.
Ambos temas fueron coescritos junto a Horacio Palencia, una figura clave en la música latina. Este cruce de generaciones no es nuevo en la carrera de Thalía, que ya ha trabajado con artistas como Maluma, Becky G, Prince Royce y Natti Natasha.
A esto se suma la participación de Máximo Grado en “Aquí Es Mi Lugar”, reforzando el puente entre tradición y actualidad dentro del género.
Momentos especiales y clásicos reinventados
Uno de los puntos más destacados del álbum es la colaboración con Yuri en “Todo Todo Todo”, una versión en clave de cumbia del clásico de Daniela Romo. El encuentro entre ambas artistas, esperado desde hace años, logra uno de los momentos más emotivos del disco.
Además, el álbum incluye reinterpretaciones de temas icónicos como “Dancing Queen” y “Cariño Mío” —esta última, una nueva lectura del clásico “A Puro Dolor” de Son by Four— demostrando la versatilidad de la cumbia para resignificar canciones y acercarlas a nuevas generaciones.
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