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Thalía se reinventa con “Todo Suena Mejor en Cumbia”, su nuevo álbum cargado de identidad y celebración

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La artista mexicana apuesta de lleno al ritmo que marcó su historia musical y presenta un disco que cruza generaciones.

Thalía se reinventa con “Todo Suena Mejor en Cumbia”, su nuevo álbum cargado de identidad y celebración

Thalía vuelve a escena con un proyecto que condensa pasado, presente y evolución artística. Su nuevo álbum, Todo Suena Mejor en Cumbia, no es solo un lanzamiento más dentro de su extensa carrera, sino una declaración de principios: poner a la cumbia en el centro de su universo sonoro.

Lejos de ser una elección casual, el género atraviesa toda su historia musical. Desde hits como “Piel Morena” o “Amor a la Mexicana”, la cumbia siempre estuvo presente, pero ahora toma un rol protagónico en un trabajo que dialoga con sus raíces y, al mismo tiempo, se proyecta hacia nuevas audiencias. Canciones recientes como “Ojitos Mexicanos” y “Boomerang” ya anticipaban este camino y terminan de darle forma a esta nueva etapa.

“La cumbia siempre ha vivido en mí… en mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy. Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar”, expresó Thalía.

Embed - Thalia on Instagram: " TODO SUENA MEJOR EN CUMBIA ya es de ustedes!!! Este disco es tan especial porque me permitió abrazar mis memorias desde otro lugar, con la mujer que soy hoy. Hay algo mágico en conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda… que te hace sentir, recordar y celebrar y de eso se trata este álbum!!! Gracias infinitas a todos los que hicieron posible este sueño, a Dios, a mi familia, a cada artista invitado @vaalentin_vargasok @matisse_mx @maximogradooficial @angelesazulesmx @oficialyuri @deorro y mi familia de trabajo: mi disquera @sonymusiclatin y todas las sedes; músicos, compositores, arreglistas, productores, equipo creativo, todos aquellos que pusieron el alma en este proyecto Ahora sí… a bailar, a gozar y a cantar conmigo! Quiero verlosssss, mándenme sus videos y etiquétenme en TODOOO, que voy a estar súper pendiente para compartirlos por aquí Y atentos porque muy pronto viene el video oficial de “Todo, Todo, Todo” junto a mi querida Yuri Los amo! Vamos!!!! A sentir la cumbia como nunca! T.-"
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Un álbum que une generaciones

El disco también se apoya en una serie de colaboraciones que enriquecen su propuesta. El grupo Matisse participa en “Me Fui Queriéndote”, aportando una sensibilidad pop contemporánea, mientras que Valen Vargas suma frescura en “Nueva Herida”, representando a la nueva camada del género.

Ambos temas fueron coescritos junto a Horacio Palencia, una figura clave en la música latina. Este cruce de generaciones no es nuevo en la carrera de Thalía, que ya ha trabajado con artistas como Maluma, Becky G, Prince Royce y Natti Natasha.

A esto se suma la participación de Máximo Grado en “Aquí Es Mi Lugar”, reforzando el puente entre tradición y actualidad dentro del género.

Embed - Todo Suena Mejor En Cumbia

Momentos especiales y clásicos reinventados

Uno de los puntos más destacados del álbum es la colaboración con Yuri en “Todo Todo Todo”, una versión en clave de cumbia del clásico de Daniela Romo. El encuentro entre ambas artistas, esperado desde hace años, logra uno de los momentos más emotivos del disco.

Además, el álbum incluye reinterpretaciones de temas icónicos como “Dancing Queen” y “Cariño Mío” —esta última, una nueva lectura del clásico “A Puro Dolor” de Son by Four— demostrando la versatilidad de la cumbia para resignificar canciones y acercarlas a nuevas generaciones.

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