Thalía se reinventa con “Todo Suena Mejor en Cumbia”, su nuevo álbum cargado de identidad y celebración

Embed - Thalia on Instagram: " TODO SUENA MEJOR EN CUMBIA ya es de ustedes!!! Este disco es tan especial porque me permitió abrazar mis memorias desde otro lugar, con la mujer que soy hoy. Hay algo mágico en conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda… que te hace sentir, recordar y celebrar y de eso se trata este álbum!!! Gracias infinitas a todos los que hicieron posible este sueño, a Dios, a mi familia, a cada artista invitado @vaalentin_vargasok @matisse_mx @maximogradooficial @angelesazulesmx @oficialyuri @deorro y mi familia de trabajo: mi disquera @sonymusiclatin y todas las sedes; músicos, compositores, arreglistas, productores, equipo creativo, todos aquellos que pusieron el alma en este proyecto Ahora sí… a bailar, a gozar y a cantar conmigo! Quiero verlosssss, mándenme sus videos y etiquétenme en TODOOO, que voy a estar súper pendiente para compartirlos por aquí Y atentos porque muy pronto viene el video oficial de “Todo, Todo, Todo” junto a mi querida Yuri Los amo! Vamos!!!! A sentir la cumbia como nunca! T.-"

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