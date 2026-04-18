Myke Towers en Tecnópolis: todo lo que tenés que saber sobre el show
El artista puertorriqueño cambió la fecha de su presentación en Buenos Aires y se prepara para una noche cargada de hits, energía y conexión con sus fans.
Myke Towers ya tiene todo listo para su regreso a la Argentina, pero con una modificación importante: su show en Buenos Aires finalmente se realizará el sábado 25 de abril en Tecnópolis. El cambio responde a un pedido del público, buscando que más personas puedan asistir durante el fin de semana.
El esperado recital promete una experiencia a la altura de uno de los referentes más fuertes de la escena urbana actual. Con un estilo propio que combina trap y reggaetón, Towers se consolidó a nivel internacional y llega con un show pensado para repasar tanto sus grandes éxitos como su material más reciente.
El cantante atraviesa un momento clave en su carrera, impulsado por el lanzamiento de Island Boyz, su último álbum. En este trabajo, explora sonidos más frescos y caribeños, sin dejar de lado la esencia urbana que lo caracteriza.
El disco fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron esa vibra relajada y veraniega que atraviesa las canciones, manteniendo la conexión que el artista logra tanto en plataformas digitales como en vivo.
El repertorio del show incluirá temas que ya son infaltables en su carrera, como “LALA”, “La Falda”, “Diosa” y “Adivino”, además de las nuevas canciones de Island Boyz.
Con millones de reproducciones y una base de fans en constante crecimiento, Myke Towers se posiciona como uno de los artistas más convocantes del momento, capaz de encender cualquier escenario.
El show en Tecnópolis se perfila como una cita imperdible para quienes siguen de cerca la música urbana. Una noche donde no faltarán el flow, la energía y esa conexión directa que el artista logra con su público en cada presentación.
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