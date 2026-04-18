Myke Towers en Tecnópolis: todo lo que tenés que saber sobre el show

Con millones de reproducciones y una base de fans en constante crecimiento, Myke Towers se posiciona como uno de los artistas más convocantes del momento, capaz de encender cualquier escenario.

El show en Tecnópolis se perfila como una cita imperdible para quienes siguen de cerca la música urbana. Una noche donde no faltarán el flow, la energía y esa conexión directa que el artista logra con su público en cada presentación.