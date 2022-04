Fede Bal fue operado exitosamente en Río de Janeiro

Cómo fue el accidente

Fede Bal se accidentó haciendo parapente en la isla Paraty, que era parte del itinerario establecido en Resto del mundo para este viaje. Lo sucedido fue que se desprendió el motor del parapente y cayó sobre el brazo del conductor del programa provocándole múltiples fracturas.

"Me fracturé la nariz, me romí un pómulo, me caí al piso y me cayó arriba todo el motor, entonces me fracturé en tres partes el antebrazo. Era una película de terror, no sé cómo explicar la sangre que salía”, comentó días atrás el hijo de Carmen Barbieri.

Sin embargo, tratando de ponerle un poco de humor a la situación, el actor contó una insólita anécdota de cuando lo trasladaron a la clínica. “Cuando me suben al auto, la sangre salía para todos lados, el brasilero se volvió loco y gritaba. ´Pará un poco, me estás poniendo nervioso´, le digo. Nico, el argentino, me hacía un torniquete porque la sangre era como en Pulp Fiction. Y el brasilero empezó a agarrar todos los baches, las lomas de burro. Le decía: ´Andá más despacio, me vas a matar´”, relató.