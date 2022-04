Fede Bal dio detalles de su accidente en Brasil: "Me podría haber muerto"

Telefónicamente, Fede brindó detalles desgarradores del suceso que, según los médicos brasileños, pudo haberle costado la vida. "Estábamos en la tierra y volcamos directamente, el motor de la hélice de avión me podría haber matado", dijo el actor en diálogo con Argenzuela, el programa de Radio 10 que conduce Jorge Rial.

"Había sangre en todos lados, tengo fractura expuesta, me veo el brazo afuera, no lo podía creer.Me agarre el brazo y pedí directamente que me lleven al hospital", contó el actor, quien manifestó que cuando llegaron a la clínica de guardia donde lo atendieron no tenían nada, "era un lugar muy precario, bien de isla".

Luego, el hijo de Carmen Barbieri manifestó que estuvo 15 horas tirado en un costado en la clínica, "me cosieron y me enyesaron".

"Mi equipo de trabajo, mi novia y mi mamá consiguieron junto a Daniel Scioli que me trasladaran directamente a Rio de Janeiro para que me pudieran operar", añadió. "La idea es que me operen el viernes y quedarme unos días más, lo que me molesta es perderme el carnaval", dijo.

Por último, Fede especificó que “el accidente está todo filmado y las imágenes vamos a mostrarlas en el programa, pero cuidando a la audiencia”. En tanto, en su cuenta de Twitter, donde cuenta con 2.3 millones de seguidores, el artista compartió una placa negra con una frase esperanzadora: “Mientras más alto vibrás, es cuando más expuesto estás. En pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. La saqué barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo, me encanta y lo voy a seguir haciendo, pero con más cuidado”, adelantó, y cerró: “Gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien”.