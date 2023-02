Quién es Anahí Sánchez, la modelo paraguaya que sería otra de las amantes de Fede Bal

anahi sanchez fede bal 1.jpg

Fede Bal le hizo una promesa a la joven paraguaya apodada como "Abejita", según contó Latorre: “Jajaja, te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Y tal vez es una premonición, no sé cuánto más va a durar mi relación. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga ‘Anahí forever’, Jajaja, no, de veras, necesito tanto de tu energía, de tu sonrisa, de tu piel…”.

Y siguió: “Comiéndote la… vas a mirar para abajo y te vas a encontrar toda empapada, así te vas a levantar todos los domingos…”. Esta, a su vez, respondió: “¡Basta, que me estás dejando loquita!”. “Es que te amo, no puedo más con vos”, le devolvió el actor.

fede bal anahi sanchez 2.jpg

La panelista de LAM también indicó que ambos se hacían escenas de celos porque cuando comenzaron el romance los dos estaban en pareja: Bal, lógicamente, con Aldrey, y Sánchez estaba en un vínculo amoroso con el empresario deportivo, Regis Marques.

Además, sobre la joven contaron que entrenadora fitness y es conocida como “la China Suárez guaraní” ya que protagonizó varios escándalos con famosos y futbolistas. Por eso decidió vivir en Brasil de forma indefinida.