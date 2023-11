Fede Bal reveló los motivos por los que no visita LAM, el ciclo de Ángel de Brito

“Hay una maldad ahí atrás, una cosa de buscar...”, dijo Federico Bal al referirse al ciclo que conduce por América Ángel de Brito, y agregó cuando le preguntaron dónde siente esa maldad “que la siente en todos lados. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo. Yo no genero enojos, porque para que uno esté enojado tiene que tener un vínculo. Y no mando cartas documentos. Pero no”.